POŽARI U SRCU EVROPE: Stotine demonstranata na ulicama - najavljen veliki štrajk

VIŠE osoba uhapšeno je jutros u Briselu nakon što su, uoči generalnog štrajka najavljenog za danas, izazvale požare i pričinile materijalnu štetu u blizini unutrašnjeg gradskog prstena, a incidenti su izazvali ozbiljne poremećaje u saobraćaju tokom jutarnjeg špica.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Današnji protest organizuju tri najveća belgijska sindikata, koji žele da izraze nezadovoljstvo merama i budžetskim odlukama savezne vlade, piše briselski list Brasels Tajms.

Prema navodima sindikata, protest je usmeren protiv politike koja podrazumeva "rad duže i više", što izaziva osećaj nepravde i neravnoteže među zaposlenima u javnom sektoru.

Demonstracije zvanično počinju u 10.45 časova, učesnici će se kretati od železničke stanice Brisel Sever ka stanici Brisel Jug, a do sada se već okupilo na stotine demonstranata.

(Tanjug)