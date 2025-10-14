Svet

POŽARI U SRCU EVROPE: Stotine demonstranata na ulicama - najavljen veliki štrajk

В. Н.

14. 10. 2025. u 10:49

VIŠE osoba uhapšeno je jutros u Briselu nakon što su, uoči generalnog štrajka najavljenog za danas, izazvale požare i pričinile materijalnu štetu u blizini unutrašnjeg gradskog prstena, a incidenti su izazvali ozbiljne poremećaje u saobraćaju tokom jutarnjeg špica.

ПОЖАРИ У СРЦУ ЕВРОПЕ: Стотине демонстраната на улицама - најављен велики штрајк

Foto: Profimedia/Ilustracija

Današnji protest organizuju tri najveća belgijska sindikata, koji žele da izraze nezadovoljstvo merama i budžetskim odlukama savezne vlade, piše briselski list Brasels Tajms.

Prema navodima sindikata, protest je usmeren protiv politike koja podrazumeva "rad duže i više", što izaziva osećaj nepravde i neravnoteže među zaposlenima u javnom sektoru.

Demonstracije zvanično počinju u 10.45 časova, učesnici će se kretati od železničke stanice Brisel Sever ka stanici Brisel Jug, a do sada se već okupilo na stotine demonstranata.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VESNA ZMIJANAC: Ja sam bila bolja pevačica od Brene!

VESNA ZMIJANAC: "Ja sam bila bolja pevačica od Brene!"