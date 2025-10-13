ESKALACIJA SUKOBA NA VRHUNCU: Predsednik Madagaskara nakon protesta napustio zemlju
PREDSEDNIK Madagaskara Andri Radžoelina napustio je tu afričku državu, saopštili su šef opozicije i drugi zvaničnici, posle višednevnih protesta i nemira.
Siteni Randrijanasolonijako, lider opozicije u parlamentu, rekao da je Radžoelina napustio Madagaskar nakon što su se jedinice vojske u nedelju pridružile demonstrantima, prenosi Rojters.
Pozvali smo osoblje predsedništva i oni su potvrdili da je napustio zemlju, rekao je lider opozicije dodajući da je trenutno mesto boravka Radžoeline nepoznato.
Vojni izvori tvrde da je Radžoelina odleteo iz zemlje francuskim vojnim avionom. Francuski radio RFI je javio da je postigao dogovor sa predsednikom Emanuelom Makronom.
Demonstracije na Madagaskaru su izbile 25. septembra zbog nestašice vode i struje, ali su brzo eskalirale u ustanak zbog širih problema, uključujući korupciju, loše upravljanje i nedostatak osnovnih usluga.
Najmanje 22 osobe su poginule u sukobima između demonstranata i snaga bezbednosti, prema podacima UN.
Većinu stanovništva Madagaskara čine mladi mlađi od 20 godina, ima populaciju od oko 30 miliona stanovnika, od kojih tri četvrtine žive u siromaštvu.
(Sputnjik)
