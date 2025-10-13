Svet

(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Vozač i dvoje mladih poginuli u teškoj saobraćajnoj nesreći

13. 10. 2025. u 16:56

TRI osobe, uključujući maloletnu devojku, poginule su u saobraćajnoj nesreći u Penzi.

Foto: Shutterstock

Tužilaštvo je preuzelo istragu o okolnostima nesreće.

Nesreća u kojoj su učestvovali kamion i automobil dogodila se jutros na kilometru 647 autoputa M5 „Ural“. U nesreći su poginuli vozač automobila i dva putnika - momak rođen 2005. godine i sedamnaestogodišnja devojka.

