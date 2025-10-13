MASKIRANI RUSKI VOJNICI NA GRANICI SA ESTONIJOM: Oglasio se ministar spoljnih poslova (VIDEO)

MINISTAR spoljnih poslova Estonije Margus Cahna izjavio je da je situacija na granici sa Rusijom „pod kontrolom“ i da su izveštaji o navodnoj eskalaciji „preterivanje“. Njegova izjava usledila je dan nakon što su se na delu estonskog puta koji nakratko ulazi na rusku teritoriju pojavili maskirani i naoružani ruski vojnici.

Sedam naoružanih ruskih vojnika viđeno na granici

- Postoje izveštaji koji sugerišu da situacija na estonsko-ruskoj granici postaje napeta, ali oni su preterani - napisao je Cahna na platformi Iks.

On je potvrdio da je u petak na jugoistoku Estonije, na delu puta koji nakratko prelazi rusku teritoriju, uočeno sedam naoružanih ruskih vojnika sa ruske strane.

- Da bismo izbegli moguće incidente, privremeno smo obustavili saobraćaj tom deonicom - dodao je ministar.

❗️🇷🇺⚔️🇪🇪 - BREAKING: Estonia's border guards are investigating reports of armed Russian troops spotted in the Saatse Boot enclave, a quirky Russian exclave that slices through Estonian territory.



In response to the unusual military activity, authorities have temporarily closed… pic.twitter.com/qr9b4416tt — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 11, 2025

Reč je o tzv. „Saatse Boot“ zoni, istorijskom izuzetku gde put prelazi oko jedan kilometar unutar Rusije. Lokalnim stanovnicima je dozvoljeno da tom deonicom prolaze bez zaustavljanja, ali je Cahna najavio da Estonija planira da u potpunosti prestane s njenim korišćenjem.

- Alternativna ruta koja zaobilazi rusku teritorij već postoji, a nova je u izgradnji. Trenutni aranžman je istorijska anomalija - naglasio je.

„Rusi deluju vidljivije, ali nema akutne pretnje“

Cahna je naglasio da ne postoji neposredna opasnost:

- Da budem jasan – ništa akutno se ne događa na granici. Rusi se ponašaju nešto odlučnije i vidljivije nego pre, ali situacija ostaje pod kontrolom.

Njegova izjava usledila je nakon što su estonske vlasti u petak zatvorile deo puta zbog pojave maskiranih i naoružanih osoba koje, prema lokalnim zvaničnicima, „definitivno nisu bile graničari“.

Reports suggesting that the situation on the Estonian-Russian border is becoming tense are exaggerated.



There is a road in South-East Estonia that briefly crosses into Russian territory. Locals are permitted to use it without stopping. On Friday, we observed seven armed Russian… — Margus Tsahkna (@Tsahkna) October 12, 2025

Put je zatvoren radi bezbednosti civila i sprečavanja mogućih incidenata.

Estonske vlasti: Moguća provokacija, ali niska pretnja

Estonska policija i granična straža opisale su incident kao moguću provokaciju.

Vlasti u Talinu saopštile su da će put ostati zatvoren dok se situacija u potpunosti ne razjasni, dok je Moskva tvrdili da je reč o „rutinskim operacijama“.

Ministar unutrašnjih poslova Igor Taro dodao je da je ukupni nivo pretnje i dalje nizak, ali da je izgradnja obilaznice oko Saatse Boot zone prioritet, kako bi se „uklonio svakodnevni rizik za građane“.

Prema procenama zapadnih bezbednosnih analitičara, ovaj incident predstavlja deo šireg obrasca ruskog testiranja NATO-a putem hibridnih aktivnosti, kao što su ometanje GPS signala i vazdušni upadi.

Ipak, estonske vlasti naglašavaju da za sada nema znakova eskalacije i da se situacija pažljivo prati u saradnji sa saveznicima iz NATO-a.