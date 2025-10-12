Svet

PRED IZRAELOM "VEČE SUZA, ALI I SREĆE" : Netanjahu o istorijskom događaju za koji mnogi nisu verovali da će ikada doći

V.N.

12. 10. 2025. u 21:08

PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu rekao je danas, uoči oslobađanja talaca koje u Pojasu Gaze drži palestinski Hamas, da je pred Izraelom "veče suza, ali i sreće" i da je reč o "istorijskom događaju u koji mnogi nisu verovali da će ikada doći".

Foto: Profimedia

Netanjahu je u video snimku upozorio da su pred Izraelom, ipak, i dalje veliki sigurnosni izazovi.

 - Znam da među nama ima mnogo rasprava - rekao je Netanjahu naglašavajući da je pred građanima Izraela trenutak kada treba da ih stave po strani, jer su zajedničkom snagom postigli spektakularne pobede koje su zaprepastile ceo svet, preneo je Tajms of Izrael.

Međutim, Netanjahu je upozorio da vojna kampanja još nije završena.

 - Pred nama su još veliki sigurnosni izazovi. Neki naši neprijatelji pokušavaju da se oporave kako bi nas ponovo napali - rekao je Netanjahu i istakao da su izraelske snage spremne da se nose s tim pretnjama.

On je takođe naglasio da postoje velike prilike koje dolaze kao rezultat pobeda i pozvao na zajednički rad kako bi se prevazišle izazove i iskoristile te prilike.

 - Sutra počinje novi put - rekao je Netanjahu, naglašavajući da će to biti "put izgradnje, izlečenja i jedinstva".

12. 10. 2025. u 08:07

