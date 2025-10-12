LUKAŠENKO KIPTI OD BESA: Za usporavanje mirovnih pregovora u Ukrajini kriv je Zelenski

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da do usporavanja mirovnih pregovora u Ukrajini nije došlo zbog Sjedinjenih Američkih Država, Rusije ni EU, već zbog stava ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

"Znate, ja sam sve više bio sklon da optužujem evropske lidere i Evropu da nisu u stanju da postignu dogovor. Ali danas, poslednjih dana dobijamo mnogo informacija da se ovde ne radi o SAD, koje zaista žele napredak ovde, niti o Rusiji, koja je spremna za napredak. I problem nije u evropskim liderima, već u Volodimiru Aleksandroviču Zelenskom", rekao je Lukašenko novinaru televizije Rusija 1, prenosi danas RIA novosti.

On je kazao da bi Zelenski mogao da pregovara o prekidu vatre pod pritiskom, ali da mora brzo da deluje jer, po njegovim rečima, Rusija napreduje na frontu.

Lukašenko je pozvao Zelenskog da hitno pregovara o mirnom rešenju ukrajinske krize, navodeći da će samo slovenske države doneti sreću Ukrajini.

"Želeo bih da (Zelenski) sasluša moje predloge i da shvati da mu niko neće doneti sreću na ukrajinskoj teritoriji osim slovenskih država. Zato moramo da sednemo i postignemo dogovor", rekao je Lukašenko.

Beloruski predsednik je rekao da su neki od "ludih" zapadnih suseda Ukrajine već spremni da otmu deo njene teritorije.

"Pa, pogledajte ove lude ukrajinske susede sa zapada. Izvesne snage i države već vide sebe u zapadnoj Ukrajini. Spremni su da otmu deo Ukrajine... Tamo je veoma ozbiljan haos", kazao je Lukašenko.

Odgovarajući na pitanje o potencijalnoj isporuci američkih raketa Tomahavk Ukrajini, Lukašenko je rekao da američki predsednik Donald Tramp takvu vrstu taktike, da prvo daje oštrije izjave, a da onda popušta.



(Tanjug)