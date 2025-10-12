DO kraja meseca ukrajinski sud održaće sudski proces protiv kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve a gotovo je izvesno da će njena registracija biti poništena, a imovina oduzeta! Ovo je samo finiš neviđenog progona kanonske UPC koji traje godinama, a Zakonom o zaštiti ustavnog poretka u sferi delatnosti religioznih organizacija vlasti su faktički zabranile UPC.

Foto Tanjug/AP

Ako sud potvrdi odluku kijevskog režima, što se očekuje, kanonska crkva će izgubiti registraciju a njeno vlasništvo kao i imovina će biti konfiskovani. Moguće je da se pokrenu i krivični postupci protiv sveštenika koji su prekršili postojeće zabrane. Vlasti predstojeće suđenje doživljavaju kao postupak za likvidaciju crkve. Prvo zasedanje suda je trebalo da se održi 30. septembra, ali zbog bolesti sudije odloženo je za mesec dana. Inače, pre godinu dana u Ukrajini je bio donet zakon kojim su zabranjene religiozne organizacije koje imaju bilo kakvu vezu sa "centralama" u inostranstvu. Taj zakon se u praksi odnosi samo na vezu kanonske crkve sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Naravno da se te zabrane ne odnose na grkokatolike, odnosno unijate i katolike koji i dalje imaju tesne veze sa Vatikanom i ne mogu da imenuju svoje poglave bez odobrenja rimskog pape. Neosporno je da su vlasti Ukrajine organizovale nezapamćeni progon sveštenika kanonske UPC. Stotine hramova oteli su raskolnici uz podršku režima Zelenskog.

Sveštenike kanonske pravoslavne crkve u Ukrajini predsednik Vladimir Zelenski kažnjava zato što ne žele da pređu na stranu raskolničke crkve tako što ih šalje u rovove na front, dok to ne važi za verske predstavnike drugih konfesija. O tome je preko video-veze na zasedanju Saveta za ljudska prava UN govorio mitropolit Čerkaski i kanevski Feodosij. Njemu vlasti nisu dopustile da ide na zasedanje Saveta za ljudska prava u Ženevi u Švajcarskoj, pa se zato obratio "onlajn". Mitropolit Feodosije je u kućnom pritvoru od proleća 2023. Kasnije mu je bilo dozvoljeno kretanje uz nanogvicu.



I ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov tvrdi da je američki predsednik Donald Tramp bio šokiran kad su mu ispričali na samitu u Enkoridžu na Aljasci kako u Ukrajini progone i hapse sveštenike i vernike kanonske Ukrajinska pravoslavne crkve. Da bi imao opravdanje pred predsednikom Trampom, za vreme boravka u Njujorku u septembru Zelenski se u SAD sreo sa vaseljenskim patrijarhom Vartolomejom. On je novinarima kazao da je patrijarha Vartolomeja informisao o "zaštiti religioznih sloboda u Ukrajini" i pozvao ga da poseti njegovu zemlju. Vartolomej je, da podsetimo, pod pritiskom Vašingtona i lično tadašnjeg državnog sekretara Majka Pompea raskolničkoj pravoslavnoj crkvi dao "krnji tomos" kojim je ona dobila "kvazi" samostalnost jer je postala zavisna od Carigradske patrijaršije i sada ima manje prava nego što je imala dok je bila u vezi sa Moskovskom patrijaršijom.

Interesantno je da je nedelju dana pre dolaska Zelenskog u Njujork patrijarh Vartolomej posetio Belu kuću gde se sreo sa rukovodstvom SAD. Američki novinari tvrde da je potpredsednik Džej Di Vens prekorio carigradskog patrijarha što dozvoljava da se u Ukrajini proganja kanonska crkva. Ali, većina američkih medija je taj deo razgovora prećutala jer ne žele da se govori o nečasnom progonu sveštenika kojeg sprovodi Zelenski.

Namerno gađaju svetinje Samo u Donbasu u toku rata oštećeno je oko 200 pravoslavnih crkava. Jedan broj hramova je potpuno razrušen. To tvrdi Jegor Skopenko, direktor Fonda podrške hrišćanske kulture i nasleđa. Vernici su uz pomoć vlasti obnovili one hramove koji su bili manje oštećeni. Jedan broj crkava će morati od temelja ponovo da se gradi jer ih je ukrajinska artiljerija potpuno uništila.

Posle upada ukrajinskih snaga na teritoriju Rusije u Kursku oblast takođe su rušene ruske crkve. Protojerej Sergej Klincov kaže da će tek kad prestane raketiranje moći da se tačno kaže kakva je šteta napravljena hramovima u Kurskoj oblasti.

Oni koji prate situaciju u Ukrajini znaju da su minimalne šanse da kanonska crkva na sudu vrati ono što joj je ranije bilo garantovano ustavom. Zamenik ministra spoljnih poslova RF Mihail Galuzin ističe da se o povratku prava kanonskoj crkvi već govorilo na pregovorima u Istambulu. Posle druge runde pregovora u Istambulu 2. juna delegacije Rusije i Ukrajine su razmenile memorandume u kojim su jasno formulisani zahtevi obe strane u sukobu. Moskva traži da se vrate prava Rusa na korišćenje ruskog jezika i prestanak progona kanonske pravoslavne crkve, ono što se garantuje i Statutom UN u kome piše da se moraju poštovati prava vernika.

Služba bezbednosti Ukrajine je od februara 2022. do avgusta 2025. pokrenula čak 180 krivičnih prijava protiv sveštenika Ukrajinske pravoslavne crkve zbog "izdaje državnih interesa i saradnje sa zemljom agresorom". Protiv 120 sveštenika kanonske crkve pokrenut je krivični postupak "za širenje religiozne mržnje" samo zato što novoosnovanu Pravoslavnu crkvu Ukrajine smatraju raskolničkom. Za to krivično delo kažnjeno je dosad više od 30 sveštenika. Osim toga, 20 episkopa i sveštenika je ostalo bez ukrajinskog državljanstva. Među njima je i mitropolit kanonske UPC Onufrije. Glavni greh poglavara UPC je što je imao i rusko državljanstvo koje je stekao u vreme obrazovanja i rada u Rusiji. Onufrije je inače rođen u Ukrajini, ali vlasti u Kijevu ističu kako ustav Ukrajine zabranjuje dvojno državljanstvo. Međutim, to ne važi za sve. Donedavani ministar odbrane Rustam Umerov ima i američko državljanstvo, ali nije jedini. Predugačak bi bio spisak političara i članova njihovih porodica koji imaju dvojno državljanstvo, ali njima se gleda kroz prste. Zelenskom i kompaniji je najvažnije da Ukrajinci nemaju rusko državljanstvo.

Naravno da o svim tim progonima znaju i u Americi. U izveštaju Uprave vrhovnog komesara UN za ljudska prava se ističe da je u Ukrajini donet zakon koji faktički zabranjuje najbrojniju ukrajinsku pravoslavnu crkvu zbog tobožnje nacionalne bezbednosti. Pravnici ističu da odluka vlasti u Kijevu nije utemeljena u međunarodnim dokumentima o građanskim i političkim pravima. Ni Evropska konvencija o ljudskim pravima nema niti reči o "nacionalnoj bezbednosti".

Kad se zna da je kanonska Ukrajinska pravoslavna crkva ima najviše vernika, ispada da vlasti krše prava oko šest miliona svojih građana. Dobro se zna da je u maju 2022. Sabor UPC odlučio da je ona potpuno samostalna tako da nema osnove za optužbe vlasti da je zavisna od Moskovske patrijaršije. Za otimačine hramova, prebijanja sveštenika i vernika, javnost saznaje samo zbog hrabrosti pravoslavnih novinara u Ukrajini.

Raskolnička crkva je formirana 2018. a sa osvajanjem hramova su krenuli 2023. uz podršku vlasti i policije. Od januara 2019. do sada oteto je oko 1.900 crkvenih opština kanonske crkve.Vlastima je bilo glavno što su likvidirali Kijevsku mitropoliju jer im je bio cilj da obezglave "neposlušne monahe" koje su okarakterisali kao "agente Moskve". Zato je sasvim realno da će u 21. veku kanonska UPC kad je i sudski zabrane morati da pređe u ilegalu i moli se bogu zajedno sa svojim vernicima da što pre prođu zla vremena i vrate u hramove koji su im silom oteti.n