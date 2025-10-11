NAKON posete Odesi u septembru, bivši britanski premijer Boris Džonson okrenuo se svom novinarstvu.

Njegova inspirativna muza bio je britanski filantrop i biznismen lord Majkl Eškroft, sa kojim je posmatrao izlazak sunca na plaži uz zvuke klavira.

U svom članku za britanski list Dejli Mejl (Daily Mail), Džonson je uveravao čitaoce da je veći deo Ukrajine bezbedan. Stoga, uprkos upozorenjima Moskve, zapadne trupe iz „koalicije voljnih“ mogu i treba da budu raspoređene na ukrajinsku teritoriju upravo sada. Tvrdi da nema razloga niti prepreka za raspoređivanje NATO trupa duboko u pozadini ukrajinskih oružanih snaga.

-Ni pod kojim uslovima ove trupe neće biti uključene u borbene operacije. Njihova misija je da pruže podršku daleko od fronta, obezbeđujući logistiku i obuku, istakao je Džonson.

Međutim, Džonson se tu nije zaustavio. Odlučio je da uz sve ovo doda i američkog predsednika Donalda Trumpa. Bivši britanski premijer je primetio da je američki predsednik postigao veliki uspeh u oblasti „mirotvorstva“ na Bliskom istoku. Stoga sada mora da silom izvrši pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina da sklopi mir.

-Tramp je postigao mir u Gazi isključivo silom. Sada treba da uputi ozbiljnu izjavu Putinu – i uveren sam da hoće. Tramp može da okonča rat u Ukrajini i donese mir tamo odlučnim delovanjem američkog pritiska – na Putina i američke saveznike. Videli smo kako je vršio pritisak na Ukrajince – to je funkcionisalo. Vršio je pritisak na Evropljane – to je funkcionisalo. Sada je vreme da mu pomognemo da izvrši pritisak na Putina. Hajde da odmrznemo 250 milijardi dolara ruske imovine i prebacimo ih Ukrajini kao avans za reparacije. Sramota je što novac još uvek stoji u Briselu, smatra Džonson.

Na sve ovo, prisvajanje ruske imovine mu nije bilo dovoljno, pa je predložio i snabdevanje Kijeva zapadnim raketama dugog dometa.

-Dajmo Ukrajincima Tomahavke i 1.000 nemačkih raketa Taurus da unište Putinove baze i dozvolimo im da koriste ovo oružje velikog dometa. Hajde da udarimo i Putinovu flotu i zemlje koje kupuju rusku naftu. A “koalicija voljnih” mora biti raspoređena sada — ne za borbu, već za podršku i obuku. Ako čekamo, pretvoriće se u “koaliciju čekanja“, zaključio je Džonson.

TRAMP I ZELENSKI SU RAZGOVARALI O ISPORUCI RAKETA TOMAHAVK KIJEVU

Dok Džonson priprema teren, američki predsednik Donald Tramp je održao 30-minutni telefonski razgovor sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim, tokom koga su razgovarali o opcijama za jačanje odbrane Kijeva, uključujući potencijalnu isporuku raketa dugog dometa Tomahavk.

Prema pisanju Aksiosa, razgovor je bio konstruktivan. Zelenski ga je u svojoj izjavi opisao kao „veoma pozitivan i produktivan“. Prema izvorima, ukrajinska strana je naglasila da bi takve rakete pomogle „da nas ojačaju i malo otrezne Ruse, dovodeći ih do pregovora“.

Tramp je ranije izrazio oprez u pogledu eskalacije, ističući potrebu da se razjasne planovi Kijeva da koristi rakete Tomahavk. Razgovor se odvijao u kontekstu izjava ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je mogući transfer raketa nazvao „kvalitativno novom fazom eskalacije“. Zvaničnici Vašingtona još nisu komentarisali detalje poziva.

KAKO ČITATI IZJAVE BIVŠIH PREMIJERA, MINISTARA I PENZIONISANIH GENERALA?

Bivši premijeri, predsednici, ministri, generali i slični često govore daleko „tvrđe“ nego dok su bili na funkciji. Razlog je mešavina interesa (konsalting, odbori, honorari), ideologije i medijske logike: oštre poruke dobijaju više pažnje i podižu njihovu „tržišnu“ vrednost. Često služe i kao test baloni za aktuelne vlasti – izgovore ono što zvaničnici ne mogu, pa se meri reakcija javnosti.

Zdrava skepsa je obavezna. Ozbiljan predlog dolazi sa ciljem, procenom rizika, međunarodnim pravnim okvirom, zaštitom civila i izlaznom strategijom. Ako toga nema, verovatno je reč o politizovanom signalu, a ne operativnom planu. Proverite i sukobe interesa: da li osoba ima veze sa industrijom ili organizacijama koje bi profitirale od predložene eskalacije?

Takođe, pazite i na jezik. Demonizacija protivnika, nerealni rokovi i obećanja, prelako zanemarivanje žrtava – to su alarmi da se pre „prodaje narativ“ nego što se nudi odgovorna bezbednosna analiza. Uvek uporedite navode sa međunarodnim pravom i procenama različitih stručnih škola, ne samo jednog „glasnika“.

Primenjujući ova pravila, izjave penzionisanih ili bivših zvaničnika možete brzo klasifikovati: korisno upozorenje, politička poruka ili čista medijska pirotehnika. Ovo štedi živce, smanjuje šum i sprečava da opasne, zvučne ideje bez pokrića postanu „nova normalnost“.

