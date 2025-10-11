Svet

NE "BODE SE MEDVED" KOJI IMA VIŠE ORUŽJA I LJUDSTVA: Američki potpukovnik upozorio da Zapad ne može protiv Rusije

Novosti online

11. 10. 2025. u 21:56

ZAPAD nije spreman za direktan sukob sa Rusijom, prema rečima penzionisanog potpukovnika američke vojske Danijela Dejvisa.

Foto: Shutterstock

- Ako se upletemo u direktan oružani sukob (sa Rusijom), nećemo moći da izdržimo. Jednostavno nemamo kapacitet da se borimo - naglasio je u razgovoru sa blogerkom Rejčel Blevins na njenom Jutjub kanalu.

Dejvis je pozvao na to da se ne „bode medved“, koji ima više oružja i ljudstva.

Ranije je izrazio uverenje da NATO neće biti u stanju da zaštiti svoj vazdušni prostor u slučaju sukoba sa Rusijom.

