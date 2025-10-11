BAJDEN NA ZRAČENJU: Otkriveno u kakvom je stanju

BIVŠI predsednik SAD Džo Bajden otpočeo je novu fazu lečenja agresivnog oblika raka, koji mu je dijagnostikovan u maju, saopštio je portparol u subotu.

Foto Tanjug

-Kao deo plana lečenja raka prostate, predsednik Bajden trenutno prima zračenje i hormonsku terapiju- navodi portparol.

Očekuje se da će zračenje trajati pet nedelja, što predstavlja novu fazu njegovog lečenja, dodao je portparol. Bajden je već koristio hormonsku terapiju u obliku pilula. Prošlog meseca je takođe podvrgnut lečenju raka kože poznatom kao Mohs hirurgija, a veliki zavoj na njegovom čelu bio je vidljiv tokom javnih pojavljivanja.

Bajden je u maju objavio da mu je dijagnostikovan agresivni oblik raka prostate koji se već proširio na kosti. Tada je njegov kabinet saopštio da istražuje više opcija lečenja kako bi obezbedio "efikasno upravljanje" bolešću.

Bivši predsednik SAD, koji sledećeg meseca puni 83 godine, navodno se oseća dobro.

(Telegraf)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta