Svet

ŠEF KABINETA OTKRIO: Zelenski upravo razgovara sa Trampom

Novosti online

11. 10. 2025. u 15:22

ŠEF kabineta Vladimira Zelenskog izvestio je o razgovoru Zelenskog sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

ШЕФ КАБИНЕТА ОТКРИО: Зеленски управо разговара са Трампом

Tanjug/AP Photo/Ben Curtis

Zelenski je 10. oktobra  razgovarao sa Trampom o isporuci sistema HIMARS i ATACMS .

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal

NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal