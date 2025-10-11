RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO RUSIJU: Evo gde je bio epicentar
Zemljotres jačine 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je Kamčatsku oblast, saopštio je 11. oktobra kamčatski ogranak Geofizičke službe Federalnog istraživačkog centra Jedinstvenog geofizičkog zavoda Ruske akademije nauka.
Prema dostupnim informacijama, potres je registrovan na oko 90 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 53,4 kilometra.
Glavna uprava Ministarstva za vanredne situacije u Kamčatskoj oblasti navela je da je tokom prethodna 24 sata u regionu zabeleženo sedam naknadnih potresa, čija se jačina kretala od 4,5 do 5,8 stepeni.
Dva zemljotresa su bila dovoljno snažna da se osete u naseljenim mestima.
(Alo)
