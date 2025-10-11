Svet

RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO RUSIJU: Evo gde je bio epicentar

11. 10. 2025. u 07:31

Zemljotres jačine 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je Kamčatsku oblast, saopštio je 11. oktobra kamčatski ogranak Geofizičke službe Federalnog istraživačkog centra Jedinstvenog geofizičkog zavoda Ruske akademije nauka.

Foto: Ilustracija/Unsplash

Prema dostupnim informacijama, potres je registrovan na oko 90 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 53,4 kilometra.

Glavna uprava Ministarstva za vanredne situacije u Kamčatskoj oblasti navela je da je tokom prethodna 24 sata u regionu zabeleženo sedam naknadnih potresa, čija se jačina kretala od 4,5 do 5,8 stepeni.

Dva zemljotresa su bila dovoljno snažna da se osete u naseljenim mestima.

(Alo)

