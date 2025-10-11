MANDATAR S OBNOVLJENOM ŠANSOM: Predsednik Francuske Emanuel Makron spektakularnim potezima pokušava da izvede zemlju iz političke krize

Ime mandatara za sastav francuske vlade, koje je sinoć saopštio predsednik Makron, svim je svima poznato, jer je Sebastijan Lekorni samo nekoliko dana ranije podneo ostavku posle svega 14 sati od trenutka kada su saopštena imena ministara.

AP Photo/Christophe Ena

- Prihvatam zbog dužnosti obavezu koju mi je poverio predsednik, da sve uradim da bi Francuska dobila budžet do kraja godine, da bih dao odgovor na probleme života naših sunarodnika. Treba staviti tačku na ovu političku krizu koja razdražuje Francuze i ovu nestabilnost lošu za Francusku i njene interese – poručio je Lekorni po imenovanju.

Mandatar s obnovljenom šansom je dodao da su sve teme koje su započete u debati prethodnih dana otvorene za skupštinsku raspravu. Rekao je i da svi koji uđu u vladu treba da se angažuju da neće imati ambicije za predsedničke izbore 2027. godine.

Lekorni je, kažu analitičari, Makronova "poslednja karta" iz njegovog bloka da pokuša da se održi na vlasti i zbog toga nije želeo tako lako da ga se odrekne. Predsednik je vodio trku s vremenom, jer premijer već od početka sledeće sedmice treba da predstavi nacrt budžeta, da bi se stiglo s njegovim usvajanjem do kraja godine. A Lekorni već ima nacrt, koji će ipak morati na brzinu da prilagođava da bi iole zadovoljio apetite različitih političkih struja u skupštini, ne bi li izbegao novo rušenje.

A prvi ustupak bi svakako trebalo da bude "suspenzija" toliko osoporavane penzijske reforme. Ali, predstavnici socijalista koji su juče bili na razgovoru kod predsednika, ističu da nikakve garancije nisu dobili u tom smislu i da samim tim ni oni nisu dali garancije da neće glasati protiv vlade.

Onima koji se pitaju šta se to promenilo u odnosu na pre nekoliko dana, kada je Lekorni podneo ostavku pre nego što su ministri ušli u ministarstva, analitičari odgovaraju da je promena u tome što je situacija trenutno još gora. Republikanci su napravili distancu od makronista, dok je u samom predsedničkom taboru došlo do cepanja i disonantnih glasova. U takvoj klimi Francuska ulazi u dane nove političke neizvesnosti.