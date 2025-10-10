Svet

VELIKI POŽAR U CENTRU GRADA: Više od 100 ljudi evakuisano iz restorana (FOTO)

Novosti online

10. 10. 2025. u 21:47

POŽAR je izbio u italijanskom restoranu u centru Moskve, rekao je izvor za REN TV.

ВЕЛИКИ ПОЖАР У ЦЕНТРУ ГРАДА: Више од 100 људи евакуисано из ресторана (ФОТО)

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Požar je izbio na prvom spratu zgrade.

Četrdeset zaposlenih i 70 gostiju je evakuisano iz objekta.

Požar je lokalizovan.

