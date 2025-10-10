VELIKI POŽAR U CENTRU GRADA: Više od 100 ljudi evakuisano iz restorana (FOTO)
POŽAR je izbio u italijanskom restoranu u centru Moskve, rekao je izvor za REN TV.
Požar je izbio na prvom spratu zgrade.
Četrdeset zaposlenih i 70 gostiju je evakuisano iz objekta.
Požar je lokalizovan.
Preporučujemo
ZEMUN U PLAMENU: Gori kuća - Vatrogasne ekipe na terenu
08. 10. 2025. u 22:57
POŽAR U BEOGRADU: Vatra zahvatila vulkanizersku radnju
07. 10. 2025. u 11:40
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)