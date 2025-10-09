"TRAMP ZASLUŽUJE NOBELA" Zelenski: Ali samo pod jednim uslovom

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski naveo je u danas objavljenoj izjavi da američki lider Donald Tramp treba da bude nominovan za Nobelovu nagradu za mir ako donese svetu, a pre svega ukrajinskom narodu, šansu za primirje.

FOTO: Tanjug/AP

Zelenski je to kazao na pres konferenciji, dva dana uoči objavljivanja odluke o dobitniku Nobela za mir, preneo je Rojters.

Ukrajina tek treba da ubedi Trampa da izvrši dovoljan pritisak na Rusiju kako bi je prinudio da pristane na mirovni sporazum, pa je zato Kijev primenio novu taktiku lobiranja da predsednik SAD dobije Nobelovu nagradu za mir, navodi agencija.

Zelenski je intenzivno nastojao da zadobije Trampovu podršku, a čini se da je postigao određeni napredak, dodaje Rojters.

Američke rakete Tomahavk nalaze se na vrhu spiska oružja koje Kijev želi jer veruje da ono može da nanese ozbiljnu štetu Rusiji i prinudi je da sedne za pregovarački sto.

Tramp, koji je izrazio frustriranost ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, signalizirao je da je otvoren za mogućnost da isporuči ove rakete Ukrajini.

Predsednik SAD je izjavio da zaslužuje Nobela za mir, kojeg su dobila četvorica njegovih prethodnika, zbog, kako je naveo, svojih napora u postizanju brojnih mirovnih sporazuma, uključujući posredovanje u dogovorenom primirju između Indije i Pakistana, što Nju Delhi negira.

Izraelci i Palestinci danas su proslavili sporazum o primirju i taocima koji je postignut na Trampovu inicijativu.

Grupa ukrajinskih poslanika je prošle nedelje podnela zahtev kojim traži od svojih kolega da nominuju Trampa za Nobela, navodeći da je to ključni dokaz lojalnosti svom strateškom partneru, podsetio je Rojters.

Ukrajina nije jedina zemlja koja se zalaže da Tramp dobije ovu nagradu, a tajvanski predsednik Lai Čing-te u utorak je izjavio da lider SAD zaslužuje tu počast ako ubedi Kinu da odustane od primene sile protiv Tajvana, navela je agencija.



(Tanjug)