SKANDAL U IRAKU: Sadžad Salim izbačen iz izborne trke

UOČI parlamentarnih izbora koji su zakazani za novembar, Irak potresa novi politički skandal

Poslanik Sadžad Salim, poznat po otvorenoj kritici milicija koje podržava Iran, diskvalifikovan je iz narednih parlamentarnih izbora u Iraku.

Salim, koji je trenutno član parlamenta i nekadašnji aktivista iz prodemokratskih protesta 2019. godine, eliminisan je iz izborne trke jer je uvredio učesnike šiitskih verskih rituala tokom islamskog meseca muharema, saopštila je Nezavisna visoka izborna komisija Iraka.

Kako se navodi u saopštenju komisije, Salim je "uvredio organizatore husenijskih povorki koje obeležavaju smrt imama Huseina, unuka proroka Muhameda", ali nije precizirala na koji način je Salim uvredio učesnike.

Salim se još uvek nije oglasio povodom ovih navoda, ali je poznat po svojim čestim napadima na uglavnom šiitske paravojne formacije u Iraku koje dobijaju podršku iz susednog Irana.

On je više puta tražio ukidanje Narodnih mobilizacionih snaga, koje su povezane sa Teheranom i formalno priznate od iračke vlade.

Predstojeći izbori biće šesti po redu od američke invazije na Irak 2003. godine kojom je zbačen Sadam Husein.

Očekuje se oštra trka usled borbe vodećih verskih i etničkih grupa za uticaj u zemlji, piše Nacional.

