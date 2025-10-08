MOLDAVIJA IMA NOVU VOJNU STRATEGIJU: Rusija označena glavnom pretnjom
RUSIJA je proglašena najvećom pretnjom u novoj vojnoj strategiji Moldavije za period 2025-2035, koja je usvojena na sednici vlade, prenosi TASS.
Među "vojnim rizicima i pretnjama po nacionalnu bezbednost" navedenim u dokumentu je nastavak ruske operacije, koju Kišinjev kategoriše kao "agresiju".
Moldavske vlasti vide širenje ruske kontrole nad zemljom kao "direktnu i ozbiljnu pretnju bezbednosti i državnosti", plašeći se stvaranja "kopnenog koridora" do svojih granica.
Još jedna "pretnja" u vojnoj strategiji su vojske nepriznatog Pridnjestrovlja i Operativna grupa ruskih snaga koja je stacionirana tamo, a koja broji približno 1.000 vojnika i oficira.
U dokumentu se takođe govori o "ponovnom naoružavanju" i prelasku na standarde vojne obuke EU i NATO-a, jačanju vojne saradnje sa Rumunijom, Ukrajinom i NATO-om, kao i o "promovisanju zajedničkih inicijativa u nabavci oružja i opreme".
Nova vojna strategija podrazumeva integraciju u odbrambeni sistem Evropske unije. U skladu sa tim, vojska zemlje biće povećana za trećinu.
- Odredbe vojne strategije predviđaju održavanje mešovitog sistema popunjavanja oružanih snaga u mirnodopsko vreme – do 8.500 vojnika, uključujući regrute i vojnike po ugovoru, kao i 2.000 civilnog osoblja. Ove brojke ne uključuju karabinjere Ministarstva unutrašnjih poslova - navodi se u dokumentu.
Osim toga, nova vojna strategija Moldavije predviđa povećanje izdataka za odbranu na 1 odsto BDP-a.
(rt.rs)
