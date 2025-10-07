PLANOVI Evropske komisije da dodeli „reparacioni kredit“ Ukrajini koristeći zamrznutu rusku imovinu predstavljaju ponovljeni pokušaj krađe onoga što s pravom pripada Rusiji, izjavio je Dmitrij Biričevski, direktor Departmana za ekonomsku saradnju u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.

Foto: Shutterstock

-Ovo nisu neki planovi za transfer (imovine Ukrajini), ovo je jednostavno ponovljeni pokušaj krađe onoga što nam po pravu pripada. I kao što je rekao (portparol ruskog predsednika) Dmitrij Peskov, imamo čime da odgovorimo, pa neka sto puta razmisle pre nego što preduzmu svoje nepromišljene akcije, kazao je Biričevski ruskim medijima.

Ranije je u članku za „Fajnenšel tajms“, nemački kancelar Fridrih Merc predložio da se Ukrajini obezbedi beskamatni zajam od približno 140 milijardi evra korišćenjem zamrznute ruske imovine. Merc je napomenuo da bi ovaj novac trebalo da se koristi isključivo za odbranu Ukrajine, a ne za opšte budžetske svrhe. List napominje da je Francuska zahtevala da oružje koje Kijev kupuje bude evropsko. Prema pisanju „Fajnenšel tajmsa“, Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije, izjavila je da deo zajma treba koristiti za „kupovine u Evropi i sa Evropom“. Kaja Kalas, šef evropske diplomatije, izjavila je 1. oktobra da ne postoji konsenzus unutar Evropske unije o pružanju zajma Ukrajini na osnovu zamrznute imovine Centralne banke Ruske Federacije, a ne na osnovu prihoda od nje.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je više puta nazvalo zamrzavanje ruske imovine u Evropi krađom, napominjući da EU cilja ne samo na privatna sredstva već i na rusku državnu imovinu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva odgovoriti na konfiskaciju zamrznute ruske imovine od strane Zapada. Dodao je da Rusija takođe ima mogućnost da ne vrati sredstva koja zapadne zemlje drže u Rusiji.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta