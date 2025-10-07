IZBODENA GRADONAČELNICA U NEMAČKOJ: U toku velika policijska operacija

NOVOIZABRANA gradonačelnica nemačkog grada Herdeke, socijaldemokratkinja Iris Štalcer, teško je povređena u napadu nožem, preneli su nemački mediji.

Prema navodima policije, Štalcer je zadobila višestruke ubodne rane, a u toku je velika policijska operacija u gradu u Severnoj Rajni-Vestfaliji, piše nemački "Špigel".

Detalji napada i identitet počinioca za sada nisu poznati.

Nemački kancelar Fridrih Merc izrazio je duboku zabrinutost, poručivši na platformi Iks da se nada potpunom oporavku političarke.

Pedesetsedmogodišnja Štalcer izabrana je za gradonačelnicu pre nešto manje od dve nedelje, osvojivši 52,2 odsto glasova u drugom krugu izbora.

(Tanjug)