LJUDI GOLIM RUKAMA DIZALI DELOVE SMRSKANE LETELICE DA IZVUKU ŽRTVE: Helikopter pao na autoput u Sakramentu među automobile (VIDEO)
HELIKOPTER pao na autoput u Sakramentu, prilikom rušenja letelice medicinske službe u kojoj je bilo troje ljudi, svi prevezeni u bolnice u kritičnom stanju.
U američkom gradu Sakramentu tri osobe su teško povređene nakon pada helikoptera na lokalni autoput.
Skaj njuz prenosi da je to saopštila vatrogasna služba glavnog grada Kalifornije.
Snimci sa mesta pada prikazuju medicinski helikopter koji smrskan leži naopačke na trakama autoputa 50 koje vode prema istoku.
Vazduhoplovna medicinska služba REACH potvrdila je novinarima ABC7 da su tri njihova člana povređena u nesreći.
Pad helikoptera se desio sinoć posle 19 časova po lokalnom vremenu.
Kapetan Džastin Silvija iz vatrogasne službe Sakramenta potvrdio je da u helikopteru nije bilo pacijenata, ali da su pilot, medicinska sestra i bolničar povređeni.
On je rekao je da su dve žene i muškarac "prevezeni u kritičnom stanju" u lokalne bolnice.
- Jedna žrtva je bila zarobljena ispod helikoptera... Uz pomoć civila koji su stajali okolo uspešno je podignut deo tog helikoptera i izvučena žrtva. Sreća je što se helikopter nije zapalio."
Nijedno vozilo na autoputu nije učestvovalo u nesreći.
(Kurir)
