PREKID VATRE: Postignut dogovor između sirijske vojske i SDF-a u dva distrikta Alepa

SIRIJSKA vojska i kurdske Sirijske demokratske snage (SDF), koje podržavaju Sjedinjene Američke Države, postigle su sporazum o prekidu vatre u dva distrikta grada Alepa, javila je sirijska državna agencija SANA.

Foto: Piksabej

Sporazum je usledio nakon rasta tenzija i sukoba između dve strane, a Ministarstvo odbrane Sirije je prethodno saopštilo da je vojska izvršila pregrupisavanje duž više linija fronta sa SDF-om na severoistoku zemlje, navodeći da se ne radi o pripremi za vojnu operaciju, već o merama za sprečavanje napada i pokušaja zauzimanja teritorije, preneo je Rojters.

Nedavni sukobi dodatno su ugrozili primenu sporazuma iz marta, kojim je predviđeno uključivanje snaga predvođenih Kurdima i regionalnih kurdskih administracija u državne institucije Sirije, s ciljem ujedinjenja zemlje posle 14 godina rata.

Prema navodima očevidaca, sirijska vojska je ranije zatvorila dva kvarta u Alepu koji su pod kontrolom SDF-a, što je izazvalo proteste lokalnog stanovništva. Na periferiji ovih kvartova nastavljeni su sporadični oružani sukobi, a granate ispaljene iz unutrašnjosti distrikata pogodile su okolna stambena naselja, tvrde stanovnici.

Bezbednosni izvor je naveo da je jedan pripadnik snaga bezbednosti poginuo u napadu na kontrolni punkt, a kurdski borci povezani sa SDF-om izjavili su da su odbili napad vladinih snaga. Portparol SDF-a Farhad Šami optužio je vladine snage da su tenkovima pokušale da uđu u kvartove, negirajući tvrdnje da su pripadnici SDF-a napadali punktove sirijske vojske. SDF je u međuvremenu pojačao akcije u većinski arapskim gradovima pod svojom kontrolom, tvrdeći da ciljaju uspavane ćelije Islamske države.

Sporazum iz marta, postignut uz posredovanje SAD nakon svrgavanja predsednika Bašara el Asada u decembru, predviđa da do kraja godine kurdske snage budu integrisane u državne strukture.

