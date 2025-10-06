NOVE BITKE NA SEVERU SIRIJE: Dronovi, artiljerija i borba za prevlast između Kurda (SDF) i turski podržane SNA

SEVER Sirije ponovo je postao poprište krvavih sukoba. U oblastima Deir Hafr i prema Manbidžu došlo je do žestokih okršaja između Sirijskih demokratskih snaga (SDF), koje predvode Kurdi i uživaju američku podršku, i Sirijske nacionalne armije (SNA), političko-vojne strukture koju sponzoriše Turska.

Foto Arhiva VN

Borbe su trajale više od tri sata, a obe strane se međusobno optužuju za kršenje primirja koje je, barem formalno, postignuto uz posredovanje Sjedxinjenih Američkih Država.

Ono što dodatno komplikuje situaciju jeste činjenica da su i SDF i SNA angažovali dronove, tešku artiljeriju i elitne jedinice, što sukob pretvara iz lokalne razmene vatre u moguću širu ofanzivu.

DRONOVI KAO NOVO ORUŽJE ESKALACIJE

Kurdski izvori saopštili su da su snage SNA koristile bepilotne letelice u napadima na njihove položaje kod Deir Hafra. Dronovi su pogodili vojno vozilo i patrolu unutrašnje bezbednosti, pri čemu je povređeno više boraca. To nije prvi put – samo u septembru 2025. jedan napad dronom na selo Um el-Tineh odneo je osam civilnih života.

Upotreba dronova daje prednost SNA, koja ih koristi za precizne napade i narušavanje bezbednosti u kurdskim oblastima. Istovremeno, SDF se oslanja na američki trening i logističku podršku, što sugeriše da se sukob sve više transformiše u testiranje modernih metoda ratovanja.

#Syria 🇸🇾: "Syrian Army" (former #HTS) attacked "Syrian Democratic Forces" (#SDF) positions on Dayr Hafir Axis in #Aleppo.



Seemingly Syrian Government Forces (HTS) used possible 122mm D-30 (2A18) howitzers and 130mm M-46 towed field guns. pic.twitter.com/thdBP2w2IZ — War Noir (@war_noir) October 5, 2025

OPTUŽBE I KONTRAOPTUŽBE

Prema izvorima SNA, Kurdi su zatvorili sve prelaze preko reke Eufrat, što je dodatno povećalo tenzije. S druge strane, SDF tvrdi da je SNA granatirala sela i izazivala provokacije u cilju destabilizacije severa Sirije.

Sirijski provladini mediji, poput Al Ehbarije, preneli su optužbe da su Kurdi granatirali okolna naselja, dok kurdski izvori ističu da je Damask odgovoran za pokušaj stvaranja „haosa i destabilizacije“.

Ilustracija telegram rybar

ANKARA PROTIV KURDA

Sukobi na severu Sirije deo su šire regionalne igre. Turska dosledno podržava SNA kao političko i vojno krilo pozicije, nastojeći da oslabi kurdske formacije povezane sa Radničkom partijom Kurdistana (PKK), koju Ankara smatra terorističkom organizacijom.

Kurdi se, s druge strane, oslanjaju na saradnju sa SAD, posebno kada je reč o elitnim komandnim jedinicama koje su prošle američku obuku. Time se stvara opasna linija podele: Turska protiv Kurda, ali indirektno i NATO saveznik protiv američkih interesa na terenu.

U zapadnim okruzima Deir Hafra, prema Manbidžu, prijavljeni su žestoki sukobi između Sirijskih demokratskih snaga (SDF) i Sirijske nacionalne armije (SNA) koju podržava Turska, a koji su trajali više od tri sata. Obe strane se međusobno optužuju za kršenje primirja. pic.twitter.com/iIPymKA1w1 — Oruzje Online (@oruzjeonline) October 5, 2025

TAKTIKA I VOJNA RASPOREĐIVANjA

Obe strane uvele su značajna pojačanja na front.

*SNA i provladine snage (nekada HTŠ): rasporedile su tešku artiljeriju, glavne borbene tenkove i blokirale većinu puteva koji vode ka frontu, uključujući strateški put Itirija – Hama – Alepo.

*SDF: doveli su elitne komandose i veterane bivše sirijske vojske, koristeći američku podršku i zapadnu obuku kao ključnu prednost.

Blokada puta Itirija naročito je važna jer bi eventualna kurdska ofanziva u tom pravcu mogla ugroziti provladine snage sve do Homsa i Damaska, što podseća na situacije iz prethodnih faza rata u Siriji.

KRHKO PRIMIRJE I RIZIK OD OFANZIVE

Iako su u martu SDF i prelazna vlada potpisali sporazum o integraciji u državne institucije, razgovori su ubrzo stali. Umesto implementacije, došlo je do novog talasa nasilja.

Indikatori na terenu, poput blokade ključnih puteva i sve većeg angažovanja dronova i artiljerije, sugerišu da bi prelazna vlada mogla pripremati ofanzivu protiv Kurda. Međutim, sa preko 100.000 boraca, SDF ostaje ozbiljna sila.

Odlučujući faktor ostaje – stav Sjedinjenih Američkih Država. Ako Vašington proceni da mu je savez sa turski podržanom opozicijom korisniji, Kurdi bi mogli biti ostavljeni na cedilu. Ako se pak podrška nastavi, ravnoteža snaga mogla bi dramatično da se promeni.

SEVER SIRIJE KAO BURE BARUTA

Borbe u oblastima Deir Hafr i Manbidž još jednom pokazuju da sever Sirije ostaje bure baruta Bliskog istoka. Sukobi između SDF i SNA nisu samo lokalni obračuni, već deo šireg regionalnog sukoba u kojem se ukrštaju interesi Turske, SAD i Damaska.

Dronovi, artiljerija i blokade puteva ukazuju na novi ciklus eskalacije, a budućnost regiona zavisiće od toga da li će međunarodni akteri – pre svega Vašington i Ankara – pronaći balans ili će sukobi prerasti u novu fazu sirijskog rata.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta