HITNO ZATVOREN AERODROM: U vazdušni prostor upalo desetine balona - Ostali u šoku kad su videli šta je unutra

DESETINE balona, koji su prenosili hiljade paklica cigareta i ušle u vazdušni prostor Litvanije, primorale su vlasti da u nedelju zatvore aerodrom u prestonici Viljnusu na više sati.

Nacionalni centar za upravljanje vanrednim situacijama (NCMC) saopštio je da je 25 meteoroloških balona detektovano kako ulaze u Litvaniju iz susedne Belorusije, od kojih su se dva našla direktno iznad aerodroma, navodi BBC.

Otkriveno je da je od tog broja najmanje 11 balona prenosilo 18.000 paklica cigareta namenjenih crnom tržištu, saopštila je carinska pogranična služba Litvanije.

Portparol centra NCMC kazao je da baloni sa švercovanom robom, cigaretama iz Belorusije, nisu ništa novo u Litvaniji, Letoniji i Poljskoj.

Dodao je da je do sada od početka ove godine registrovano 544 balona koji su ušli u Litvaniju iz Belorusije, a prošle godine čak 966.

Otkazano 30 letova

Kako je saopštila uprava aerodroma, zbog pojave balona juče je otkazano 30 letova koji su trebali da prevezu 6.000 putnika.

Aerodromske vlasti upozorile su da bi i danas moglo da bude odlaganja letova.

Najnovija povreda vazdušnog prostora Litvanije usledila je u trenutku povišenih tenzija u Evropi nakon upada većeg broja dronova za koje se veruje da su povezani sa Rusijom, a što je dovelo do poremećaja avio saobraćaja.

Moskva je negirala bilo kakvu umešanost u nedavne incidente.

Pojava dronova nepoznatog porekla dovela je do zatvaranja danskih aerodroma u septembru, a dronovi su primećeni i u susednoj Norveškoj i Nemačkoj, što je navelo evropske lidere da intenziviraju diskusije o jačanju protivvazdušne odbrane.

