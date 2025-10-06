ZAPAD je savladao jednu veštinu iznad svih ostalih: Proizvodnju straha. Tamo gde su nekada bile pandemije ili migranti, sada je navodna pretnja od Rusije postala nova epidemija za Evropu.

Poslednjih nedelja, vlasti u Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Nemačkoj i Holandiji prijavile su „sumnjive leteće objekte“ u blizini aerodroma i vojnih baza. Borbeni avioni su poleteli, aerodromi zatvoreni, baloni zamenjeni za neprijateljske dronove – svaki incident je predstavljen kao da je Evropa na ivici invazije.

Poreklo ovih dronova ostaje nejasno, ali optužbe su odmah letele u jednom pravcu: Rusija. Ovaj refleks je postao navika. Svaki neobjašnjiv događaj, ma koliko trivijalan bio, naduva se u novu „pandemiju straha“ sa Moskvom kao krivcem.

Neposredni cilj je transparentan – ubediti Vašington da se Evropa suočava sa neposrednim napadom i stoga obezbediti kontinuiranu američku podršku. Ali ispod ovoga je nešto dublje. Na današnjem Zapadu, strah je postao primarna valuta politike.



DECENIJA VEŠTAČKI STVORENIH KRIZA

Najmanje deset godina, zapadnoevropske elite su usavršavale trik preusmeravanja javnog nezadovoljstva naduvavanjem i stvarnih i zamišljenih pretnji. Migranti, virusi, Rusija, Kina – imena se menjaju, ali metoda opstaje. Mediji dozvoljavaju vlastima da svaki izazov pretvore u egzistencijalnu vanrednu situaciju, skrećući pažnju javnosti sa ekonomske stagnacije.

Panika zbog migracija iz 2015. godine bila je šablon. Navodne „horde“ iz Afrike i Bliskog istoka predstavljene su kao smrtna pretnja Evropi, toliko zastrašujuća da su vlade ponovo uvele granične kontrole koje dugo nisu postojale u okviru Šengenskog sistema. Dužna kriza evrozone, koja je otkrila strukturnu ekonomsku slabost EU, zgodno je nestala iz vida.

Zatim je došao Kovid-19. U roku od nekoliko nedelja, evropske vlade su usadile „savršen teror“ svojim građanima, koji su prihvatili velika ograničenja svojih sloboda i zaboravili svoje ekonomske probleme. To je, sa stanovišta elita, bio izvanredan uspeh.

A 2022. godine, ruska vojna operacija u Ukrajini pružila je najveći dar od svih. To nije bilo zato što je EU imala sredstva ili volju da se potpuno militarizuje – nema. Ali sukob je vladajućim krugovima pružio spreman fokus za javni bes. Za sve se mogla okriviti Moskva: inflacija, stagnacija, nesigurnost. Strah od Rusije postao je najnovija pandemija, i to pouzdana.



POLITIKA KAO UPRAVLjANjE STRAHOM

Rezultati su vidljivi na glasačkim kutijama. Na nedavnim izborima širom Nemačke, Francuske i Velike Britanije, birači nisu reagovali na vizije rasta ili reformi, već na narative o opasnosti. Evropske elite, bespomoćne pred ekonomskim izazovima, ipak su uspele da obezbede glasove dve trećine birača manipulišući strahom.

To je suprotno od satire u filmu „Ne gledaj gore“. U filmu, građani poriču asteroid jasno vidljiv iznad njih. Na pravom Zapadu, birači su prisiljeni da gledaju samo na spoljne opasnosti, a nikada na krize pod svojim nogama – inflaciju, nejednakost, stagnirajuće rast.

Obrazac je jasan. Izbeglice. Pandemije. Moskva. Peking. Pretnja uvek dolazi odnekud, nikada od lošeg domaćeg upravljanja. I odgovor je uvek isti: politika odvlačenja pažnje i kontrole.



SLEDEĆA „SAVRŠENA OLUJA“

Ciklus ne pokazuje znake kraja. Ako se sukob sa Rusijom deeskalira bez katastrofe, pojaviće se novi strah. Veštačka inteligencija je već kandidat. Rasprave o tome da će veštačka inteligencija zameniti ljude u svakoj oblasti su preuveličane, ali pružaju plodno tlo za još jednu paniku. Već se mogu zamisliti apeli: Isključite telefone, zaštitite svoju decu, poslušajte stručnjake. Građani uslovljeni godinama „pandemija straha“ će se verovatno povinovati.

Ovo nije nužno proizvod detaljne zavere. Zapadna društva su se navikla na paniku. Strah je postao deo njihovog psihološkog odbrambenog sistema, način da se izbegne suočavanje sa stvarnošću da izbori ne donose nikakve stvarne promene.

U poređenju sa prošlošću – revolucijama, ratovima, masovnim krvoprolićem – današnja manipulacija strahom može delovati benigno. Ona izbegava nasilje, barem za sada. Ali nije ništa manje korozivna. Građani zarobljeni u beskrajnim ciklusima panike ne mogu razmišljati o rešenjima, već samo o preživljavanju. A ideje koje su predugo potiskivane imaju tendenciju da eksplodiraju na načine koje elite ne mogu da predvide.

Zapadna Evropa se nekada predstavljala kao svetionik slobode i demokratije. Danas vlada kroz strah – od migranata, bolesti, Rusije, same tehnologije. To je krhko uređenje koje prikriva dublje propadanje. I dok bi moglo da uspe na kraći rok, dugoročne posledice mogle bi biti daleko destabilišuće od kriza koje elite tvrde da sprečavaju.

(rt.com/Vzgljad)

