PRVA REAKCIJA KREMLJA: Evo šta Rusija kaže o misterioznim dronovima iznad Evrope

PORTPAROL ruskog predsednika Dmitrij Peskov ocenio je danas situaciju u vezi s dronovima u Evropi kao "čudnu", ističući da ne postoje osnove za optužbe Rusije i pozdravio izjavu američkog predsednika Donalda Trampa o predlogu ruskog predsednika Vladimira Putina u vezi s Sporazumom o strateškim ofanzivnim naoružanjima (SNV), ocenjujući da to daje osnove za optimizam da će SAD podržati ovu inicijativu

Foto: Profimedia

Peskov je navode evropskih političara upućene Rusiji u vezi s navodnim vezama sa nepoznatim dronovima iznad Evrope nazvao neutemeljenim i neopravdanim.

- U Evropi ima mnogo političara koji sada bez osnova krive Rusiju za sve. Mi takve izjave doživljavamo kao neutemeljene - rekao je Peskov, prenose RIA Novosti.

Tramp je prethodno izjavio da ponuda ruskog predsednika Putina da Rusija zadrži ograničenja raspoređenog strateškog nuklearnog oružja prema sporazumu Novi START "zvuči kao dobra ideja".

- To već daje osnove za optimizam da će Sjedinjene Države podržati Putinovu inicijativu - istakao je Peskov.

Foto: Profimedia

Putin je u septembru ponudio da Rusija dobrovoljno zadrži ograničenja koja ograničavaju veličinu dva najveća nuklearna arsenala na svetu utvrđena u sporazumu Novi START iz 2010. godine, koji ističe u februaru naredne godine, ako Sjedinjene Američke Države učine isto.

Istovremeno, Peskov je istakao da Rusija raspolaže sopstvenim potencijalom, uključujući i svemirski, za ostvarivanje zadata u okviru rata u Ukrajini.

Na kraju, Peskov je rekao da je za 7. oktobar, Putinov rođendan, planiran niz međunarodnih telefonskih razgovora i da će predsednik tog dana primiti čestitke od brojnih stranih kolega.

(Tanjug)