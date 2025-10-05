Svet

ŽESTOK OBRAČUN U IRSKOJ: Policija pendrecima i biber sprejem rasterala blokadere

В.Н.

05. 10. 2025. u 18:43

U DABLINU došlo je do žestokog sukoba između policije i grupe krajnje levičarskih pro-palestinskih demonstranata koji su pokušali da probiju policijski kordon tokom nelegalnog protesta.

Foto: Printscreen

Kako se vidi na snimcima koji kruže društvenim mrežama, demonstranti su u više navrata nasrtali na policijske službenike, nakon čega je usledila hitra i oštra reakcija.

Irska policija je intervenisala pendrecima i biber sprejem, ne ostavljajući prostora za eskalaciju nasilja.

Svedoci navode da su se demonstranti okupili u znak podrške Palestincima i da su pojedini uzvikivali parole u korist Hamasa, što je izazvalo oštre reakcije javnosti i političkih komentatora.

- Ovako se reaguje na pokušaje ugrožavanja javnog reda i podršku terorističkim organizacijama. Nulta tolerancija - rekao je Li Haris, analitičar. 

Policija je saopštila da je nekoliko osoba privedeno i da će protiv njih biti pokrenut postupak zbog narušavanja javnog reda i mira, kao i napada na službena lica.

