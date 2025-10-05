ŽESTOK OBRAČUN U IRSKOJ: Policija pendrecima i biber sprejem rasterala blokadere
U DABLINU došlo je do žestokog sukoba između policije i grupe krajnje levičarskih pro-palestinskih demonstranata koji su pokušali da probiju policijski kordon tokom nelegalnog protesta.
Kako se vidi na snimcima koji kruže društvenim mrežama, demonstranti su u više navrata nasrtali na policijske službenike, nakon čega je usledila hitra i oštra reakcija.
Irska policija je intervenisala pendrecima i biber sprejem, ne ostavljajući prostora za eskalaciju nasilja.
Svedoci navode da su se demonstranti okupili u znak podrške Palestincima i da su pojedini uzvikivali parole u korist Hamasa, što je izazvalo oštre reakcije javnosti i političkih komentatora.
- Ovako se reaguje na pokušaje ugrožavanja javnog reda i podršku terorističkim organizacijama. Nulta tolerancija - rekao je Li Haris, analitičar.
Policija je saopštila da je nekoliko osoba privedeno i da će protiv njih biti pokrenut postupak zbog narušavanja javnog reda i mira, kao i napada na službena lica.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)