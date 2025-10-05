ŽESTOK OBRAČUN U IRSKOJ: Policija pendrecima i biber sprejem rasterala blokadere

U DABLINU došlo je do žestokog sukoba između policije i grupe krajnje levičarskih pro-palestinskih demonstranata koji su pokušali da probiju policijski kordon tokom nelegalnog protesta.

Foto: Printscreen

Kako se vidi na snimcima koji kruže društvenim mrežama, demonstranti su u više navrata nasrtali na policijske službenike, nakon čega je usledila hitra i oštra reakcija.

Irska policija je intervenisala pendrecima i biber sprejem, ne ostavljajući prostora za eskalaciju nasilja.

Entitled, far-left, pro-Palestine hate protestors attempt to break through a police line in Ireland.



Police immediately start hitting them with batons and pepper spray them all in the face.



This is how you deal with Hamas supporters.



ZERO tolerance.

Wonderful. pic.twitter.com/mRJJ4acnQM — Lee Harris (@addicted2newz) October 5, 2025

Svedoci navode da su se demonstranti okupili u znak podrške Palestincima i da su pojedini uzvikivali parole u korist Hamasa, što je izazvalo oštre reakcije javnosti i političkih komentatora.

- Ovako se reaguje na pokušaje ugrožavanja javnog reda i podršku terorističkim organizacijama. Nulta tolerancija - rekao je Li Haris, analitičar.

Policija je saopštila da je nekoliko osoba privedeno i da će protiv njih biti pokrenut postupak zbog narušavanja javnog reda i mira, kao i napada na službena lica.

