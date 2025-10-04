OpenAI JE UVEO NOVE MERE: Roditeljska kontrole za ČetGPT - evo kako da je koristite

OPENAI je uveo nove funkcije u domenu roditeljskog nadzora, uključujući povezivanje naloga i ograničenja sadržaja, sa ciljem da aplikacija za ćaskanje bude bezbednije iskustvo za osetljive tinejdžere.

Na ovaj potez kompanija se odlučila nakon smrti tinejdžera koji je izvršio samoubistvo pošto se poverio četbotu i od njega zatražio savet.

OpenAI (OpenAI) je dodao dugo očekivane roditeljske kontrole u Čet GPT (ChatGPT), koje su osmišljene da omoguće mlađim korisnicima ove popularne platforme bezbednije i "uzrastu prilagođeno" iskustvo, saopštila je kompanija.

Ovo dolazi nakon što je bezbednost AI četbota za mlade korisnike dospela u žižu javnosti. Na opasnosti ove tehnologije nedavno su ukazali slučajevi u kojima su tinejdžeri sebi oduzeli život nakon interakcije sa četom.

Predočene su nove kontrole za roditelje, pa evo kako izgledaju:

Roditeljske kontrole biće dostupne svim korisnicima, ali će i roditelji i tinejdžeri morati da imaju sopstvene naloge da bi ih koristili.

Da bi započeli, roditelj ili staratelj treba da pošalje imejl ili SMS poruku kako bi pozvao tinejdžera da povežu svoje naloge, ili tinejdžer može da pošalje pozivnicu roditelju. Korisnici mogu da pošalju zahtev tako što uđu u meni podešavanja, a zatim u odeljak parental controls.

Tinejdžeri mogu u svakom trenutku da odvoje svoj nalog, ali će roditelji dobiti obaveštenje ako to urade.

AUTOMATSKE ZAŠTITE

Kada se nalozi povežu, nalog tinejdžera dobiće ugrađene zaštite, saopšteno je. Nalog tinejdžera će "automatski dobiti dodatne zaštite sadržaja, uključujući smanjen prikaz grafičkog sadržaja, viralne izazove, seksualne, romantične ili nasilne igre uloga, kao i ekstremne standarde lepote, kako bi njihovo iskustvo bilo prilagođeno uzrastu", navela je kompanija.

Roditelji mogu da isključe ove filtere, ali tinejdžeri nemaju tu opciju.

Upozorava se da takve zaštite "nisu nepogrešive i mogu se zaobići ako neko namerno pokušava da ih izigra". Savetovali su roditelje da razgovaraju sa svojom decom o zdravoj upotrebi AI.

PODEŠAVANjE OPCIJA

Roditelji dobijaju kontrolnu tablu gde mogu da podese razne opcije, kao i da isključe ograničenja osetljivog sadržaja.

Na primer, ako dete ostaje budno do kasno koristeći Čet GPT, roditelji mogu da podese quiet time kada četbot ne može da se koristi.

Druge opcije uključuju isključivanje memorije tako da se razgovori ne čuvaju i ne koriste u budućim odgovorima; isključivanje mogućnosti generisanja ili uređivanja slika; isključivanje režima glasa; isključivanje opcije da se razgovori koriste za treniranje Čet GPT modela.

OBAVEŠTENjA

OpenAI takođe postaje proaktivniji kada je u pitanju obaveštavanje roditelja da njihovo dete možda prolazi kroz krizu.

Uspostavljaju novi sistem obaveštavanja koji će ih informisati ako nešto može biti "ozbiljno pogrešno" i ako tinejdžer možda razmišlja o tome da sebi naudi.

Mali tim stručnjaka će pregledati situaciju i, u retkim slučajevima kada postoje znaci akutne uznemirenosti, obavestiće roditelje putem imejla, SMS poruke i puš obaveštenja na telefonu, osim ako roditelj nije isključio tu opciju.

OpenAI je dodao da će štititi privatnost tinejdžera tako što će deliti samo one informacije koje su neophodne roditeljima ili hitnim službama da pruže pomoć.

-Nijedan sistem nije savršen, i znamo da ponekad možemo da damo lažno signaliziranje kada ne postoji realna opasnost, ali mislimo da je bolje delovati i upozoriti roditelja da reaguje, nego da ostanemo nemi, navela je kompanija, a piše Juronjuz.

