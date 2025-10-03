Svet

ZATVOREN AERODROM U MINHENU ZBOG DRONOVA Panika u Nemačkoj

03. 10. 2025. u 07:11

Aerodrom u Minhenu ponovo je otvoren jutros nakon što je tokom noći bio zatvoren zbog sumnjivih dronova, prenose nemački mediji.

ЗАТВОРЕН АЕРОДРОМ У МИНХЕНУ ЗБОГ ДРОНОВА Паника у Немачкој

Novosti

Prema policijskim navodima, nekoliko ljudi je videlo dronove kako lete iznad aerodroma u Minhenu, prenosi Tagešsau.


Zbog toga je sinoć nešto posle 22 sata vazdušni saobraćaj bio obustavljen, a brojni letovi otkazani.

Na aerodromu u Minhenu otkazano je 17 letova, što je pogodilo skoro 3.000 putnika.

Uz to, 15 dolaznih letova moralo je biti preusmereno ka Štutgartu, Nirnbergu, Beču i Frankfurtu.

Brojni zarobljeni putnici morali su da provedu noć na aerodromu.

Policija i vatrogasna služba aerodroma postavile su desetine poljskih kreveta u terminalu za tu namenu.

Rad aerodroma je sada obnovljen, navodi nemačka televizija.

