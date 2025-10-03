ZATVOREN AERODROM U MINHENU ZBOG DRONOVA Panika u Nemačkoj

Republički meteorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će i u petak, posle kišnog i snežnog četvrtka, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije biti oblačno i hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. U brdskim i nižim planinskim predelima se očekuje od 10 do 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega za period od 48 sati. Danas će biti hladnije nego juče, a pašće i više kiše i snega.