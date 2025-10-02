Svet

VIŠE LJUDI IZBODENO U SINAGOGI U MANČESTERU: Napadač ubijen, ozbiljan incident na najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru

Новости онлине

02. 10. 2025. u 11:40 >> 11:49

U MANČESERTU je došlo do napada nožem u sinagogi Crumpsall - policija je potvrdila da je više osoba izbodeno. Incident se desio na dan Jom Kipur, najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, kada veliki broj vernika ide u sinagoge i posti.

Foto: Profimedia

U Mančesteru je došlo do napada na sinagogu tokom kojeg je korišćen automobil i nož.

Policija potvrđuje da su povređene najmanje četiri osobe, a prema nezvaničnim informacijama napadač je ubijen.

„Ozbiljan incident“

Gradonačelnik Mančestera, Endi Burnram, događaj je nazvao „ozbiljnim incidentom“ i savetovao građanima da izbegavaju to područje.

BBC javlja da „izgleda da neposredna opasnost više nije prisutna“.

Policija je brzo reagovala i sada je prisutna na mestu događaja - istraga je u toku.

Proglašen veliki vanredni događaj

Služba hitne pomoći Severozapadne Engleske saopštila je da je u Crumpsallu proglašen „veliki vanredni događaj“.

- Na osnovu prijave o incidentu na Middleton Road u Crumpsallu, poslali smo timove na mesto događaja. Trenutno procenjujemo situaciju i sarađujemo sa drugim službama hitne pomoći. Naš prioritet je da ljudi što pre dobiju neophodnu medicinsku pomoć - naveli su u saopštenju.

