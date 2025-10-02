Svet

"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena

02. 10. 2025. u 08:59

MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".

Foto: Profimedia

- Žele da predaju sredstva EU Ukrajini. Pokušavaju ubrzati pristupanje Ukrajine svim mogućim pravnim trikovima. Žele finansirati isporuke oružja. Svi ovi predlozi jasno pokazuju da Brisel želi da ide u rat.

- Čvrsto ću se držati mađarske pozicije, ali ovaj samit takođe dokazuje da će naredni meseci biti u znaku pretnje ratom. Biće nam potrebna podrška čitave političke zajednice i svakog Mađara koji žudi za mirom - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

