"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
- Žele da predaju sredstva EU Ukrajini. Pokušavaju ubrzati pristupanje Ukrajine svim mogućim pravnim trikovima. Žele finansirati isporuke oružja. Svi ovi predlozi jasno pokazuju da Brisel želi da ide u rat.
- Čvrsto ću se držati mađarske pozicije, ali ovaj samit takođe dokazuje da će naredni meseci biti u znaku pretnje ratom. Biće nam potrebna podrška čitave političke zajednice i svakog Mađara koji žudi za mirom - napisao je on na društvenoj mreži Iks.
02. 10. 2025. u 08:59
