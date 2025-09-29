TEL AVIV NA NOGAMA: Pogledajte šta je osvanulo na plaži uoči sastanka Trampa i Netanjahua - poruka koja trese svet (FOTO)
VELIKA umetnička instalacija osvanula je na plaži u Tel Avivu i prikazuje američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, nalik na Pinokija, lika iz dečje priče čiji nos raste nakon što je izgovorio laži.
Masivna umetnička instalacija pojavila se na plaži u Tel Avivu neposredno pre sastanka predsednika Trampa i Netanjahua.
Na njoj su Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu gledali jedan u drugog, sa porukom za Trampa: "Ne daj da te opet prevari"
Instalacija, koju su organizovali aktivisti i porodice zatvorenika, poziva na okončanje izraelskog rata u Gazi, a predstavljena je istog dana kada će se dvojica lidera sastati u Vašingtonu.
(Jutarnji)
