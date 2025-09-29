Svet

TEL AVIV NA NOGAMA: Pogledajte šta je osvanulo na plaži uoči sastanka Trampa i Netanjahua - poruka koja trese svet (FOTO)

Mina Izgarević

29. 09. 2025. u 19:41

VELIKA umetnička instalacija osvanula je na plaži u Tel Avivu i prikazuje američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, nalik na Pinokija, lika iz dečje priče čiji nos raste nakon što je izgovorio laži.

ТЕЛ АВИВ НА НОГАМА: Погледајте шта је освануло на плажи уочи састанка Трампа и Нетанјахуа - порука која тресе свет (ФОТО)

Foto: AP Photo/Ariel Schali/AP Photo/Evan Vucci

Masivna umetnička instalacija pojavila se na plaži u Tel Avivu neposredno pre sastanka predsednika Trampa i Netanjahua.

Na njoj su Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu gledali jedan u drugog, sa porukom za Trampa: "Ne daj da te opet prevari"

Instalacija, koju su organizovali aktivisti i porodice zatvorenika, poziva na okončanje izraelskog rata u Gazi, a predstavljena je istog dana kada će se dvojica lidera sastati u Vašingtonu.

(Jutarnji)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JEZIVA OLUJA U ŠPANIJI: Otkazani letovi, obustavljena nastava u školama
Svet

0 0

JEZIVA OLUJA U ŠPANIJI: Otkazani letovi, obustavljena nastava u školama

OLUJA sa jakim padavinama koja je zahvatila istok Španije uzrokovala je otkazivanje letova i obustavu školske nastave, što je najviše izraženo u oblasti Valensije gde je na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremnog vremenskog rizika, sa padavinama koje dostižu i do 180 litara po kvadratnom metru za dvanaest sati, prenose mediji.

29. 09. 2025. u 19:55

Politika
Tenis
Fudbal
Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete

Ozonski omotač – nevidljivi štit naše planete