ZATVORENA BIRALIŠTA U MOLDAVIJI! Čekaju se prvi rezultati, evo koliko je građana glasalo na izborima

BIRALIŠTA u Moldaviji su zatvorena u 21.00 časova po lokalnom vremenu, a Centralna izborna komisija je objavila da je više od 1,59 miliona birača, odnosno oko 51,9 odsto upisanih birača, dalo svoj glas, uključujući 264.000 Moldavaca na biračkim mestima u inostranstvu, koja će ostati otvorena do 19.00 časova po lokalnom vremenu u njihovim zemljama.

Foto: Profimedia

Analitičari smatraju da su ovi izbori od presudnog značaja jer bi mogli da odrede sudbinu nastojanja Moldavije da se pridruži Evropskoj uniji ili ponovo okrene Rusiji, prenose agencije. Moldavci su birali između 13 političkih stranaka, tri izborna bloka i četiri nezavisna kandidata u izbornoj trci za 101 poslaničko mesto u moldavskom parlamentu.

Da bi prešao izborni cenzus nezavisnom kandidatu je potrebno dva odsto glasova, stranci pet odsto glasova, izbornom bloku sedam odsto, a da bi izbori bili validni, najmanje 33 odsto birača mora da izađe na birališta.

Nakon objavljivanja preliminarnih rezultata, CIK će ih sabrati i u roku od 24 sata, predstaviti Ustavnom sudu, koji će potvrditi rezultate i potvrditi mandate izabranih poslanika. Nakon toga, u roku od 30 dana, novi parlament se saziva na konstitutivnu sednicu, dekretom koji izdaje predsednik Republike.

Prema poslednjim anketama, vladajuća proevropska Partija akcije i solidarnosti (PAS) moldavske predsednice Maje Sandu, mogla bi da izgubi većinu i da bude prinuđena da traži koalicione partnere.

Opozicione snage, poput proruskog Patriotskog bloka i nominalno proevropskog saveza Alternativa, pokušavaju da pridobiju birače nezadovoljne visokim cenama, sporim reformama i skepticizmom prema približavanju Evropi. Preliminarni rezultati očekuju se kasnije večeras.