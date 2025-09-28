UMETNICA NA TRAPEZU POGINULA PRED PUBLIKOM: Tragedija u cirkusu u Baucenu

TOKOM predstave "Circkusa Pol Buš" u Baucenu, u nemačkoj saveznoj državi Saksonija, mlada cirkuska umetnica pala je sa trapeza i poginula pred očima više od 80 gledalaca, među kojima je bilo mnogo porodica sa decom, javlja Bild.

Ona je pala sa trapeza usred predstave i nekoliko sekundi kasnije ostala da nepomično leži na podu cirkuske arene.

Policija i spasilačke službe juče popodne brzo su stigle na mesto događaja, ali žena je već preminula.

Stručnjaci kriznog tima pružali su psihološku podršku traumatizovanoj publici, piše Bild.

Uzrok nesreće još nije poznat, a šator je nakon incidenta evakuisan.

"Cirkus Pol Buš" je poznat po akrobacijama, klovnovima i dresuri životinja, i redovno održava turneje po Nemačkoj.

