Svet

UŽASNA TRAGEDIJA U INDIJI: U stampedu poginula 31 osoba, među njima troje dece (FOTO/VIDEO)

Jovana Švedić

27. 09. 2025. u 20:09

NAJMANjE 31 osoba, uključujući i decu, poginula je u subotu uveče u stempedu koji je izbio tokom političkog mitinga u južnom delu Indije.

УЖАСНА ТРАГЕДИЈА У ИНДИЈИ: У стампеду погинула 31 особа, међу њима троје деце (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Prema izveštajima All India Radio, tragedija se dogodila tokom velike akcije regionalne političke partije Tamigala Vetri Kazagam u gradu Karur, u državi Tamil Nadu.

Indijski premijer Narendra Modi izrazio je duboku žalost zbog nesreće.

- Moje misli su sa porodicama koje su izgubile svoje najmilije. Želim im snagu u ovom teškom trenutku i molim se za brz oporavak svih povređenih -  napisao je Modi na društvenoj mreži X.

Policija je podigla nivo bezbednosti i pokrenula istragu kako bi utvrdila uzrok panike.

Lokalni mediji navode da je ogromna gužva nastala nakon što se desetine hiljada ljudi okupilo da učestvuje u mitingu, što je dovelo do nemogućnosti kontrole toka mase, prenosi AA.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STOPAMA PREDAKA: Vasić krstio sina u ovom manastiru- Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan

"STOPAMA PREDAKA": Vasić krstio sina u ovom manastiru- "Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan"