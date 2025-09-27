UŽASNA TRAGEDIJA U INDIJI: U stampedu poginula 31 osoba, među njima troje dece (FOTO/VIDEO)
NAJMANjE 31 osoba, uključujući i decu, poginula je u subotu uveče u stempedu koji je izbio tokom političkog mitinga u južnom delu Indije.
Prema izveštajima All India Radio, tragedija se dogodila tokom velike akcije regionalne političke partije Tamigala Vetri Kazagam u gradu Karur, u državi Tamil Nadu.
Indijski premijer Narendra Modi izrazio je duboku žalost zbog nesreće.
- Moje misli su sa porodicama koje su izgubile svoje najmilije. Želim im snagu u ovom teškom trenutku i molim se za brz oporavak svih povređenih - napisao je Modi na društvenoj mreži X.
Policija je podigla nivo bezbednosti i pokrenula istragu kako bi utvrdila uzrok panike.
Lokalni mediji navode da je ogromna gužva nastala nakon što se desetine hiljada ljudi okupilo da učestvuje u mitingu, što je dovelo do nemogućnosti kontrole toka mase, prenosi AA.
