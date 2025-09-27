UŽASNA TRAGEDIJA U INDIJI: U stampedu poginula 31 osoba, među njima troje dece (FOTO/VIDEO)

NAJMANjE 31 osoba, uključujući i decu, poginula je u subotu uveče u stempedu koji je izbio tokom političkog mitinga u južnom delu Indije.

Foto: Printscreen

Prema izveštajima All India Radio, tragedija se dogodila tokom velike akcije regionalne političke partije Tamigala Vetri Kazagam u gradu Karur, u državi Tamil Nadu.

Thirty people died in a stampede at actor Vijay's rally in Karur, Tamil Nadu. Om Shanti to the departed souls 🙏



Three children also died. Please avoid taking children into huge crowds anywhere in India. pic.twitter.com/hqxcMTDosS — Desi king (@DesiKing_) September 27, 2025

Indijski premijer Narendra Modi izrazio je duboku žalost zbog nesreće.

- Moje misli su sa porodicama koje su izgubile svoje najmilije. Želim im snagu u ovom teškom trenutku i molim se za brz oporavak svih povređenih - napisao je Modi na društvenoj mreži X.

The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured. — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025

Policija je podigla nivo bezbednosti i pokrenula istragu kako bi utvrdila uzrok panike.

#India | Un mitin terminó en tragedia en el distrito de Karur, en el Estado de Tamil Nadu.



El actor y candidato a político Vijay tuvo un encuentro con sus seguidores, pero luego comenzó una estampida que dejó 36 muertos y más de 40 heridos, según la policía local. El presidente… pic.twitter.com/nKNygKSIEL — Diario La Gaceta (@DiarioLaGaceta) September 27, 2025

Lokalni mediji navode da je ogromna gužva nastala nakon što se desetine hiljada ljudi okupilo da učestvuje u mitingu, što je dovelo do nemogućnosti kontrole toka mase, prenosi AA.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta