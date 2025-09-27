"UBEDILA SAM ZELENSKOG U NEIZBEŽNOST SUKOBA SA RUSIJOM" Kamala Haris: Moj posao je bio da ga suočim sa surovom realnošću

BIVŠA potpredsednica SAD Kamala Haris otkrila je u svojim memoarima "107 dana" da je imala iskren razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji u februaru 2022. godine i da ga je upravo ona ubedila u neizbežnost sukoba sa Rusijom.

Haris se seća razgovora kao "izuzetno teškog".

- Imala sam zadatak da ubedim Zelenskog u neizbežni sukob, nešto što on nije želeo da čuje - dodala je. Ona je navela da je ukrajinskom predsedniku predstavila američke obaveštajne podatke koji su se razlikovali od onih koje je Kijev prikupio.

- Zelenski je i dalje verovao da Putin jednostavno blefira...Moj posao je bio da ga suočim sa surovom realnošću - napisala je bivša potpredsednica SAD, prenosi RBK Ukrajina. U memoarima piše da je u jednom trenutku Zelenski konačno pitao Haris šta misli da bi trebalo da uradi.

Savetovala mu je da "spremi svoje ljude". Haris je otkrila da je svoj poslednji, sedmi, sastanak sa ukrajinskim predsednikom održala krajem septembra 2024. godine, 40 dana pre izbora. Do tada, tvrdi ona, razvili su "prijateljstvo puno poverenja".

Zelenskog je uporedila sa peračem prozora u Svetskom trgovinskom centru koji je, zarobljen u liftu sa drugim radnicima tokom napada 11. septembra, koristio oštru ivicu svoje špatule da probije zid i spase sve unutra.

- Malo nas zna šta ćemo postati u vremenima krize dok ne budemo testirani - zaključila je Haris. Memoari bivše potpredsednice SAD objavljeni su 23. septembra u izdavačkoj kući Sajmon i Šuster.

Knjiga opisuje njenu predsedničku kampanju 2024. godine, koja je trajala nešto više od tri meseca nakon što je tadašnji predsednik Džozef Bajden povukao svoju kandidaturu. Haris smatra da je jedna od najvećih grešaka bila to što je Bajdenov uži krug dozvolio da sam odluči da li će se kandidovati za drugi mandat, uprkos njegovim godinama.

Haris takođe tvrdi da joj je Bela kuća namerno dodeljivala teške zadatke, da je nije podržala i da nije istakla njena dostignuća tokom obavljanja potpredsedničke funkcije.

