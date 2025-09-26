DIVERZIJA na „Severnim tokovima“ 2022. godine bila je nemoguća bez znanja administracije bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov povodom trogodišnjice diverzije na gasovodima.

Foto: Tanjug/AP

- Ko je odgovoran? Očigledno je da bez znanja administracije predsednika Džoa Bajdena takve akcije od strane Ukrajine i kijevskog režima ne bi bile moguće - istakao je portparol Kremlja.

Kako je naveo Peskov, neoštećena cev gasovoda može biti puštena u rad bukvalno ovog trenutka. On je takođe izrazio mišljenje da je sasvim sigurno moguće popraviti i ono što je bilo uništeno, ali da, budući da su cevovodi oštećeni, s vremenom postaju neupotrebljivi.

- Što se tiče toga ko stoji iza diverzije, čini mi se da sam čin hapšenja konkretnog osumnjičenog govori dovoljno. Odgovore na ta pitanja treba da daju oni koji vode istragu. Nemci vode istragu - naveo je Peskov.

Prema njegovim rečima, nemačka privreda i dalje trpi zbog toga što ta cevovod ne radi.

Zahtevi Rusije da učestvuje u istrazi diverzije na „Severnim tokovima“ 2022. godine bili su odbijeni, dodao je on.

Ranije je nemački list „Cajt“ objavio da su nemački istražitelji verovatno identifikovali sve divezrante koji su digli u vazduh gasovod „Severni tok“. Izdate su poternice za šest ukrajinskih državljana.

List dodaje da je moguće da je sedmi osumnjičeni preminuo u decembru 2024. godine na istoku Ukrajine tokom vojnih dejstava. Prema podacima nemačkog saveznog tužilaštva, diverzantsku grupu činili su skiper, koordinator, stručnjak za eksplozive i četiri ronioca, koji su do mesta zločina u Baltičkom moru stigli na jahti „Andromeda“.

Jedan od osumnjičenih, instruktor ronjenja Vladimir Ž, pobegao je iz Poljske u Ukrajinu automobilom ukrajinskog vojnog atašea u Varšavi u julu 2024. godine, nakon što su nemačke vlasti izdale za njim poternicu. Kako je objasnilo poljsko tužilaštvo, ime traženog muškarca nije dodato u bazu podataka granične službe, što je Ukrajincu omogućilo da neometano napusti zemlju.

Italijanski karabinjeri su 21. avgusta, na zahtev nemačkog tužilaštva, priveli osumnjičenog u provinciji Rimini, gde je boravio na odmoru sa porodicom. Prema dokumentima, reč je o Sergeju Kuznjecovu koji je navodno bio član posade jahte „Andromeda“ i preuzeo ulogu koordinatora same diverzije.

Nakon toga, nemački mediji su objavili da su nemački istražitelji, verovatno, identifikovali sve diverzante, koji su izveli diverziju na gasovodu „Severni tok 1“ i „Severni tok 2“.

Eksplozije su 26. septembra 2022. oštetile gasovode „Severni tok“ i „Severni tok 2“, koji isporučuju ruski gas u Evropu.

Moskva je više puta zahtevala informacije o istrazi, ali ih nije dobila. Generalno tužilaštvo Rusije pokrenulo je postupak za akt međunarodnog terorizma, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov naglašavao da zataškavanje istrage ukazuje na pokušaje skrivanja pravih naručilaca diverzije.

(Sputnjik)

