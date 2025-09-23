Svet

ZELENSKI: Tramp spreman da pruži bezbednosne garancije Ukrajini nakon završetka rata

Novosti online

23. 09. 2025. u 23:21

VLADIMIR Zelenski izjavio je danas da postoji jasno razumevanje da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp spreman da pruži bezbednosne garancije Ukrajini nakon završetka rata, što bi, kako je rekao, moglo da predstavlja ključnu prekretnicu za Ukrajinu u periodu nakon rata.

ЗЕЛЕНСКИ: Трамп спреман да пружи безбедносне гаранције Украјини након завршетка рата

FOTO: Tanjug/AP

Zelenski je rekao da je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku razgovarao sa Trampom o trenutnoj situaciji u Ukrajini i ruskoj ekonomiji, ocenjujući sastanak kao "konstruktivan".

- Svi mi razumemo da je predsednik Tramp spreman da pruži bezbednosne garancije Ukrajini nakon što se ovaj rat završi - rekao je Zelenski.

