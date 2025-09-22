LEKCIJA U PENTAGONU: Trampova administracija naziva baltičke države agresivnim prema Rusiji

ADMINISTRACIJA predsednika SAD Donalda Trampa nazvala je baltičke države agresivnim prema Rusiji, puše Fajnenšel tajms.

AP Photo/Alex Brandon

- Neki u Trampovoj administraciji smatraju da su baltički narodi opasno agresivni u svom stavu prema (ruskom predsedniku Vladimiru) Putinu - piše FT.

Kako se navodi, tokom nedavnog sastanka u Pentagonu, baltički zvaničnici su optuženi da imaju „ideološku“ prirodu u svom protivljenju Rusiji.