LEKCIJA U PENTAGONU: Trampova administracija naziva baltičke države agresivnim prema Rusiji

22. 09. 2025. u 16:21

ADMINISTRACIJA predsednika SAD Donalda Trampa nazvala je baltičke države agresivnim prema Rusiji, puše Fajnenšel tajms.

ЛЕКЦИЈА У ПЕНТАГОНУ: Трампова администрација назива балтичке државе агресивним према Русији

- Neki u Trampovoj administraciji smatraju da su baltički narodi opasno agresivni u svom stavu prema (ruskom predsedniku Vladimiru) Putinu - piše FT.

Kako se navodi, tokom nedavnog sastanka u Pentagonu, baltički zvaničnici su optuženi da imaju „ideološku“ prirodu u svom protivljenju Rusiji.

