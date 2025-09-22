ULTIMATUM I KOMPROMISI: Gde je diploma?
Politička kriza u Francuskoj se nastavlja.
Posle ultimatuma koji su sindikati postavili premijeru da potpuno odustane od nacrta budžeta njegovog prethodnika Fransoa Bajrua, predsednik vlade Sebastijan Lekorni je predložio sastanak u sredu u 10 sati ujutro sa sindikalcima, u danu koji su postavili kao rok za zakazivanje novih manifestacija, ako se ne ispune njihovi zahtevi.
Sindikalna udruženja insistiraju na tome da vlada mora da učini velike ustupke.
Da su potrebni kompromisi, svestan je i Lekorni, ali očigledno ne do te mere da bi se suštinski menjala aktuelna politika, što levica i suverenistička desnica, koje drže ključ stabilnosti vlade, ne prihvataju.
Premijer smatra da ono što se u Francuskoj trenutno događa "nije kriza režima", već da samo potencijalno dolazi do parlamentarne krize. Tako ne misli većinski deo opozicije koji traži odlazak predsednika Makrona.
U francuskoj javnosti se istovremeno povela polemika oko toga da li je premijer Lekorni "našminkao" svoju biografiju. U njoj, naime, stoji da je završio master prava. Lekorni je studirao na pariskom pravnom fakultetu Asas i dobio diplomu mastera 1, ali nije nastavio poslediplomske studije da bi dobio master 2, što ovde ocenjujuju neophodnim da bi se u rubrici "obrazovanje" upisao master.
