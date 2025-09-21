DEČKO UBIJENE DEVOJKE OTKRIO SVE DETALJE MASAKRA U BEČU: Srbin ušao u stan, a onda je počelo zlo

MASAKR do kog je došlo prošle nedelje u stanu u Beču šokirao je celu Austriju, ali i Srbiju.

Foto: EPA

Srbin N. M. (44) ubio je svoju suprugu Z. M. (44) u utorak uveče, pucao u ćerku K. M. (26) i njenog dečka a onda izvršio samoubistvo.

A onda su u petak došle tužne vesti - ćerka (26), kojoj je otac pucao u glavu, podlegla je povredama u bolnici. U stanu su u trenutku krvoprolića bila i deca i ona su svedočila užasu.

Prema istražiteljima, Srbin je želeo da uzme neke svoje lične stvari iz stana. Došlo je do svađa, a Srbin je odjednom izvadio pištolj i pucao. Istraga ukazuje na ljubomoru i raskid kao motiv.

Dečko njegove ćerke, koji je u stabilnom stanju sada, već je ispitan i potvrdio je redosled događanja. Prema policiji, par je još uvek bio u braku, ali je već bio razdvojen i u procesu razvoda.

Ono što je još šokantno jeste da je osumnjičeni odavno bio poznat policiji. Zabrana nošenja oružja i ulaska mu je izrečena 2014. godine nakon incidenta u koji je bila umešana njegova supruga. U to vreme se smatralo da su i deca u opasnosti.

Usledile su dalje optužbe, uključujući opasne pretnje i kršenje zakona o oružju. Prema policiji, obavešten je centar za zaštitu od nasilja, i pokrenut postupak za zabranu prilaska. Prema pisanju Kronen Zeitung, zabrana oružja je još uvek bila na snazi u vreme incidenta.

Zašto pravosuđe nikada nije preduzelo oštrije mere u ovom slučaju ostaje nejasno. Policijska istraga je još uvek u punom jeku.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde