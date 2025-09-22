NOVA PRIZNAVANJA PALESTINE ŠIRE GRANICE IZRAELU: Šta zaista znače najave pojedinih zemalja da će podržati palestinsku državu

GENERALNA skupština Ujedinjenih nacija podržala je 12. septembra ubedljivom većinom buduću palestinsku državu, ali bez Hamasa, panislamističkog pokreta koji i dalje vlada Pojasom Gaze, odnosno onim što je od njega ostalo posle dve godine ratnih razaranja. Samo četiri dana kasnije, Nezavisna međunarodna istražna komisija UN o okupiranoj palestinskoj teritoriji saopštila je da je "Izrael počinio genocid nad Palestincima u Pojasu Gaze, uključujući i istočni Jerusalim".

Istoga 16. septembra kada je optužen za genocid, Izrael je sa dodatno mobilisanih 60.000 rezervista, započeo kopnenu ofanzivu sa ciljem zauzimanja grada Gaze, uz obrazloženje da je akcija usmerena na uništavanje vojne infrastrukture islamističke militantne grupe Hamas. Napadu na tlu prethodili su intenzivni udari na stambene i visoke objekte iz vazduha, a stanovnici Gaze pozvani su da se presele na jug tzv. oslobođenih zona.

- Gaza gori. IDF udara gvozdenom pesnicom na terorističku infrastrukturu. Nećemo popustiti i nećemo odustati dok se misija ne završi - saopštio je izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

Foto: AP Gaza gori, a UN se češlja

Reporteri američke televizije En-Bi-Si javili su da stotine hiljada Palestinaca odbija da napusti grad, jer im je svejedno da li će umreti u ruševinama, ili na putu.

- Bolje je umreti ovde, plačući u Gazi, nego lutati u izgnanstvu - rekao je Ahmed Heles (54), otac osmoro dece sedeći pored ruševina svoje kuće... Ibrahim Salamat (48), otac šestoro dece, objasnio je zašto je odlučio da ostane. "Nemam novca da odem. Krećem se iz ulice u ulicu, bežim od granatiranja peške, noseći decu u malo bezbednije uglove"... "Gde da idem? Jug je prenaseljen, nema domova, nema skloništa", rekao je Ahmed Obeid (40), otac osmoro dece. "Mnogi su otišli tamo i vratili se, preneli su reporteri En-Bi-Si njuza (NBC News).

Dok stanovnici Gaze rezignirano čekaju odluku sudbine, političari iz EU tvrde da je rezolucija o priznavanju Palestine bez Hamasa (koju navode kao sopstvenu genijalnu ideju), napravila istorijski iskorak ka miru.

- U kontekstu završetka rata u Gazi, Hamas mora da prestane da vrši vlast nad Pojasom Gaze i preda oružje Palestinskoj upravi, uz podršku i saradnju međunarodne zajednice, u skladu sa ciljem suverene i nezavisne države Palestine - naglašava se u tekstu rezolucije.

Foto: Tanjug/AP photo Mnogi žitelji grada Gaze kažu da nema razlike da li će poginuti u ruševinam doma ili na putu

Koliko je u aktuelnoj situaciji realna ova rezolucija? Kako će se tumačiti to što je stanovništvo Gaze većinski podržavalo Hamas, da li to znači da su svi oni "hamasovci" i da su sami krivi za pakao koji preživljavaju? Da li onda i formula "Palestina bez Hamasa" može da se tumači kao "Palestina bez Gaze"? Kakav je smisao razgovora o stvaranju "dvodržavlja" kada je ista Generalna skupština UN još 1947. izglasala da se nekadašnja osmanska provincija, od kraja Velikog rata teritorija Palestina pod britanskom upravom, podeli na jevrejsku i arapsku državu, dok bi Jerusalim bio pod međunarodnom kontrolom.

Jevrejske vođe su tada odmah prihvatile plan koji je predviđao da, u skladu sa veličinom tadašnje jevrejske populacije, Izrael bude mnogo manji nego danas. Arapski lideri, pod uticajem panislamizma su glatko odbili mogućnost stvaranja jevrejske države. Kada su Britanci 1948. napustili Palestinu Jevreji su proglasili državu Izrael a istoga dana pet susednih arapskih zemalja objavile su mu rat. Uprkos neuporedivoj brojčanoj premoći one su ga izgubile vojno. Stotine hiljada Palestinaca pobeglo je ili je proterano tokom tog sukoba, da se više nikada ne vrate. Iz arapskih država proteran je tada otprilike isti broj Jevreja koji su se doselili u Izrael. Jordan je tada zauzeo teritoriju koja je postala poznata kao Zapadna obala, Egipat Pojas Gaze, dok je Jerusalim bio podeljen između izraelskih snaga na zapadu i jordanskih na istoku. U sledećim arapsko-izraelskim ratovima prostor pod kontrolom jevrejske države neprestano se povećavao.

- Činjenica je da su odlukom UN iz 1947. priznate i država Palestina i država Izrael, ova druga u mnogo manjim granciama od današnjih. Problem je što se Izrael međuvremenu širio i po svemu sudeći planira da to i nastavi. Kada je reč o palestinskoj teritoriji Pojasa Gaze postoji više faktora zbog kojih je on interesantan za širenje, pre svega gas koji je nađen u priobalju, pa pravno posmatrano pripada Palestincima. Geopolitički posmatrano, Palestinci se u javnosti predstavljeni kao glavna bezbednosna pretnja za Izrael, pa on obrazlaže da samo štiti svoju bezbednost tako što će na neki način izvršiti čišćenje palestinskih teritorija. To je smisao najava da će se oni potpuno preseliti iz Gaze. Suštinski, reč je o širenju države Izrael vojnim putem - objašnjava prof. dr Zoran Milošević, zamenik direktora Instituta za političke studije u Beogradu.

On ukazuje da aktuelna priča o priznavanju prava Palestinaca na državu, iako je to pravo UN već priznala 1947. predstavlja kulisu koja skriva prave namere.

- Pošto je priznavanje Palestine već odavno obavljeno, njeno ponovno priznavanje može biti samo u nekim drugim, manjim, granicama, a ne u onima u kojima je priznata posle Drugog svetskog rata. To znači da je namera da se indirektno prizna osvajanje i širenje Izraela na nove teritorije. Pokretanje ponovnog priznavanja je geopolitičke igra koja zamagljuje suštinu problema. Formulacija priznavanja "Palestine bez Hamasa" zaista na prvi pogled deluje besmisleno. Suverno je pravo država da unutar sebe rešavaju šta je legalno, a šta nije. Prema tome ta formulacija u ovom slučaju znači da se mnogi mešaju u unutrašnja pitanja te buduće palestinske države - kaže dr Milošević.

Palestinska uprava koja je prihvatljiva za svet dolazi iz Fataha, odnosno Palestinske oslobodilačke organizacije, koju Hamas smatra neprijateljskom jer nije islamistička, već je nacionalna organizacija. Kada je Hamas 2006. ogromnom većinom pobedio na poslednjim izborima Palestinaca i preuzeo kontrolu nad Gazom doslovno je, ne birajući sredstva, počistio sa ovog prostora rivale iz Fataha koje je optuživao za korupciju, kriminal i saradnju sa Izraelom.

vikipedija Islamistički militantni Hams je procvetao u prenaseljenoj, siromašnoj, kriminalizovanoj i neprosvećenoj Gazi

Lider Fataha, Mahmud Abas, predsednik je Palestinske uprave praktično samo na okupiranoj Zapadnoj obali gde Izraelci i dalje prave naselja. Uprkos činjenici da Fatah priznaje Izrael i za razliku od Hamasa pristaje na pregovore, predsedniku Abasu je administracija SAD poništila ulaznu vizu samo nekoliko nedelja pre nego što je trebalo da se pojavi na glavnoj godišnjoj sednici Generalne skupštine UN u Njujorku i međunarodnoj konferenciji o stvaranju palestinske države 22. septembra.

Može se nagađati o razlozima, ali sigurno je da bi Abasov nastup imao veliku težinu u situaciji kada je komisija UN okrivila Izrael za genocid. Optužba za genocid ima veliki uticaj u javnosti i dodatno ruši već uveliko narušeni kolektivni identitet Jevreja kao naroda - nepravedne žrtve, koji na osnovu toga ima pravo da bude moralni sudija celom svetu. Izraelski premijer Netanijahu svojim izjavama da nikakve palestinske države neće biti, samo doliva ulje na vatru.

vikipedija Proslava godišnjice Hamasa pre izbijanja sukoba pre dve godine

Da na Bliskom istoku ništa nije ni jednostavno ni jednoznačno pokazuje i poziv komisije UN Vladi Izraela da odmah ispuni svoje međunarodne pravne obaveze "uključujući okončanje genocida u Pojasu Gaze i potpuno sprovođenje naloga o privremenim merama Međunarodnog suda pravde".

- Izrael mora da okonča svoju politiku gladi, da ukine opsadu i da olakša i obezbedi nesmetan pristup humanitarnoj pomoći i pristup svih zaposlenih u Ujedinjenim nacijama, uključujući međunarodno osoblje UNRWA i OHCHR, i svim priznatim međunarodnim humanitarnim agencijama... Komisija je preporučila državama članicama da obustave transfer oružja i druge opreme Izraelu - navodi se u izveštaju komisije.

Foto: screenshot X/Suppressed News Najnovije izraelsko razaranje grada Gaze

Humanitarci bili maska za Hamas

S druge strane, pozivanje komisije UN da se dozvoli rad humanitarnim organizacijama zanemaruje činjenicu da je militantni Hamas nastao upravo širenjem panslamizma u Gazi putem navodnih međunarodnih humanitarnih organizacija koje su bile maska za utemeljenje ideologije "svetog terorizma".

Najuticajniju navodno humanitarnu organizaciju u Gazi iz koje je nastao Hamas, vodio je priučeni islamski teolog šeih Ahmed Al Jasin. On je definisao strategiju borbe protiv Jevreja visokim natalitetom: "Materice Palestinki biće naše najjače oružje". Tako je došlo do situcije da Gaza bude jedna od najnaseljenijih oblasti na svetu, gde je više od 1.400 stanovnika živelo na jednom kvadratnom kilometru. U takvom kotlu siromaštva, kriminala, narkomanije i agresije ekstremizam je procvetao. U povelji Hamasa jasno piše da je njegov cilj uništenje Izraela i da o tome pregovora nema. Takođe, definisano je da su svi Izraelci, budući da i žene idu u vojsku, legitimni ciljevi napada. Za razliku od, na primer, libanskog Hezbolaha, koji napada isključivo vojne ciljeve, Hamas napada tako da izazove što više žrtava, gotovo isključivo civilne mete.