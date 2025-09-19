Svet

VELIKI BROJ POVREĐENIH U SUDARU BRODOVA: Scene uznemirujuće, nastao opšti haos (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

19. 09. 2025. u 22:18

OSAM osoba povređeno je večeras u sudaru putničkog broda "Kamil Sajin" i broda za suvi teret "Artvin", koji plovi pod panamskom zastavom, tokom prolaska kroz Bosfor, saopštila je kancelarija guvernera Istanbula

Foto: Tviter printskrin/KompasPolski

"Oko 20.30 časova, putnički brod i brod za suvi teret pod zastavom Paname sudarili su se kod obale Saladžaka, Uskudar. Usled sudara, povređeno je osam putnika na putničkom brodu. Nakon nesreće, brodovi koji su učestvovali u nesreći povučeni su iz bosforskog prolaza, a povređeni građani su prebačeni u obližnje bolnice", navodi se u saopštenju guvernera Istanbula koje prenosi CNN Turk.

Kako je saopšteno, pokrenuta je istraga o incidentu. 

Teretni brod su timovi Obalske straže odvukli u sigurno područje, gde je usidren radi procene štete.

