PUTIN RAZGOVARAO SA MODIJEM: Odnosi između Moskve i NJu Delhija zasnovani isključivo na poverenju i prijateljstvu
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin saopštio je na sednici sa članovima ruske vlade da je razgovarao telefonom sa indijskim premijerom Narendrom Modijem.
Prema njegovim rečima, Indija pokazuje najviše stope ekonomskog rasta među glavnim svetskim ekonomijama.
On je dodao da su odnosi između Moskve i Nju Delhija zasnovani isključivo na poverenju i prijateljstvu.
- Želeo bih da napomenem da su kroz celu savremenu istoriju, najnoviju istoriju, ili preciznije, od vremena Sovjetskog Saveza, zatim i do vremena nove Rusije, između Indije i Rusije bili isključivo odnosi poverenja i prijateljstva - zaključio je Putin.
(Sputnjik)
