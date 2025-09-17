Svet

PUTIN RAZGOVARAO SA MODIJEM: Odnosi između Moskve i NJu Delhija zasnovani isključivo na poverenju i prijateljstvu

17. 09. 2025. u 15:48

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin saopštio je na sednici sa članovima ruske vlade da je razgovarao telefonom sa indijskim premijerom Narendrom Modijem.

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, Indija pokazuje najviše stope ekonomskog rasta među glavnim svetskim ekonomijama.

On je dodao da su odnosi između Moskve i Nju Delhija zasnovani isključivo na poverenju i prijateljstvu.

- Želeo bih da napomenem da su kroz celu savremenu istoriju, najnoviju istoriju, ili preciznije, od vremena Sovjetskog Saveza, zatim i do vremena nove Rusije, između Indije i Rusije bili isključivo odnosi poverenja i prijateljstva - zaključio je Putin.

(Sputnjik)

Tenis
Fudbal
