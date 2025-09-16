PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA UBISTVO ČARLIJA KIRKA: Ovo su svi detalji (FOTO)

OSUMNjIČENI za atentat na američkog patriotu Čarlija Kirka, Tajler Robinson, optužen je za teško ubistvo u utorak.

Foto: Profimedia

Robinson bi mogao da se suoči sa smrtnom kaznom ukoliko bude osuđen za ubistvo Čarlija Kirka, koje se dogodilo prošle nedelje na Univerzitetu Juta Veli.

– Ubistvo Čarlija Kirka je američka tragedija – izjavio je okružni tužilac Jute Džef Grej, objavljujući detalje optužnice.

Foto: Printscreen

Kirk je ubijen iz vatrenog oružja 10. septembra dok je razgovarao sa studentima, i ubrzo nakon toga je preminuo.

Tužioci tvrde da je Tajler Robinson pucao Kirku u vrat puškom, sa krova obližnje zgrade u kampusu.

Dvadesetdvogodišnji Robinson takođe je optužen za krivično delo ometanja pravde, za koje je zaprećena kazna do 15 godina zatvora.

Prema pisanju medija, Robinson bi trebalo da se pojavi pred kamerama na virtuelnom sudskom ročištu u utorak popodne.

Nije poznato da li Robinson ima advokata koji bi govorio u njegovo ime, a porodica nije želela da se oglašava, prenosi AP.

Tess Crowley/The Deseret News via AP

Uhapšen je kasno u četvrtak u Sent Džordžu, gde je i odrastao.

Istražitelji su razgovarali sa rođacima i izvršili pretres kuće porodice Robinson u Vašingtonu, oko 390 kilometara jugozapadno od mesta gde se pucnjava dogodila.

Guverner Jute Spenser Koks izjavio je tokom vikenda da ljudi koji poznaju Robinsona kažu da su se njegova politička uverenja poslednjih godina pomerila ka levici, i da je provodio mnogo vremena u "mračnim kutcima interneta".

Direktor FBI-ja Kaš Patel izjavio je u ponedeljak za Foks njuz da DNK dokazi povezuju Robinsona sa peškirom obmotanim oko puške, pronađenim u blizini kampusa, kao i sa šrafcigerom pronađenim na krovu sa kog je ispaljen smrtonosni hitac.

Prema rečima Patela, Robinson je pre pucnjave u poruci napisao da ima priliku da eliminiše Kirka i da će to učiniti.

– FBI takođe ispituje sve koji su bili uključeni u čet sobu na društvenoj mreži Discord sa Robinsonom. U četu je učestvovalo više od 20 osoba – rekao je Patel u utorak, tokom saslušanja Odbora za pravosuđe Senata u Vašingtonu.

Foto: Printscreen

– Istražujemo Čarlijevo ubistvo u potpunosti i svaki trag koji bi ukazao na širi kontekst nasilja – rekao je Patel, kao odgovor na pitanje da li se pucnjava na Kirka tretira kao deo šireg trenda nasilja nad verskim grupama.

Istražitelji rade na utvrđivanju motiva napada, izjavio je guverner Koks u nedelju, dodajući da se očekuje više informacija nakon Robinsonovog prvog pojavljivanja na sudu.

Koks je naveo da je Robinsonov partner transrodna osoba, što su neki političari naveli kao mogući motiv – tvrdeći da je osumnjičeni ciljao Kirka zbog njegovih antitransrodnih stavova. Međutim, ta tvrdnja za sada nije potvrđena.

Foto: Tanjug/Tess Crowley/The Deseret News via AP

Kirk je upucan dok je odgovarao na pitanje koje se ticalo masovnih pucnjava, oružanog nasilja i transrodnih osoba.

Komesar Odeljenja za javnu bezbednost Jute, Bo Mejson, rekao je u ponedeljak da je Robinsonov partner bio saradljiv. On je dodao da istražitelji veruju da je Robinson delovao sam, ali se takođe ispituje da li je neko unapred znao za njegove namere.

BONUS VIDEO:

SPEKTAKULARNO: "Novosti" na probi najveće vojne parade u istoriji!