Svet

MEDVEDEV OTKRIO: Budžet Rusije za 2026. godinu je "vojni budžet"

В.Н.

16. 09. 2025. u 19:36

PREDSEDNIK Jedinstvene Rusije i zamenik šefa Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da savezni budžet Rusije i dalje ima karakter budžeta iz ratnog vremena.

МЕДВЕДЕВ ОТКРИО: Буџет Русије за 2026. годину је војни буџет

Dmitrij Medvedev, Foto AP

"Budžet nikada nije jednostavan, a sada, budimo iskreni, to je vojni budžet", rekao je Medvedev, govoreći na sastanku sa poslanicima Jedinstvene Rusije o pripremi nacrta budžeta za narednu godinu, prenosi TASS.

Medvedev je ocenio da su za rešavanje postavljenih zadataka u socijalnoj i drugim sferama potrebna "uravnotežena rešenja koja uzimaju u obzir budžetske mogućnosti".

"Ali, znate, ovaj eufemizam 'uravnoteženi budžet' ne bi trebalo da zaseni ostvarivanje ciljeva koje su postavili šef države i naša stranka. Drugim rečima, zarad imaginarne ravnoteže, ne možemo žrtvovati razvoj zemlje", rekao je Medvedev.

Prema njegovim rečima, ovo je "veoma tanka linija" oko koje će Jedinstvena Rusija morati "mnogo da radi" sa svojim kolegama iz vlade.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŽESTOK UDARAC VAŠINGTONU: Moskva poslala jasnu poruku
Svet

0 0

ŽESTOK UDARAC VAŠINGTONU: Moskva poslala jasnu poruku

U OVOM trenutku nema osnova da se govori o isključivanju SAD iz spiska neprijateljskih država, Rusija i Amerika su tek na početku put. Moskva vidi želju Vašingtona da se odnosi dve zemlje poboljšaju, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

16. 09. 2025. u 19:37

Politika
Tenis
Fudbal
VEĆ GA JE SEDAM PUTA OPERISALA: Svi gledaju u nos Dušice Jakovljević - Kriv je i spustio se

VEĆ GA JE SEDAM PUTA OPERISALA: Svi gledaju u nos Dušice Jakovljević - "Kriv je i spustio se"