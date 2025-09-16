MEDVEDEV OTKRIO: Budžet Rusije za 2026. godinu je "vojni budžet"

PREDSEDNIK Jedinstvene Rusije i zamenik šefa Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da savezni budžet Rusije i dalje ima karakter budžeta iz ratnog vremena.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

"Budžet nikada nije jednostavan, a sada, budimo iskreni, to je vojni budžet", rekao je Medvedev, govoreći na sastanku sa poslanicima Jedinstvene Rusije o pripremi nacrta budžeta za narednu godinu, prenosi TASS.

Medvedev je ocenio da su za rešavanje postavljenih zadataka u socijalnoj i drugim sferama potrebna "uravnotežena rešenja koja uzimaju u obzir budžetske mogućnosti".

"Ali, znate, ovaj eufemizam 'uravnoteženi budžet' ne bi trebalo da zaseni ostvarivanje ciljeva koje su postavili šef države i naša stranka. Drugim rečima, zarad imaginarne ravnoteže, ne možemo žrtvovati razvoj zemlje", rekao je Medvedev.

Prema njegovim rečima, ovo je "veoma tanka linija" oko koje će Jedinstvena Rusija morati "mnogo da radi" sa svojim kolegama iz vlade.



(Tanjug)