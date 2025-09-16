LE PEN VIDNO RAZOČARANA: Imam malu nadu da ću se kandidovati na predsedničkim izborima 2027.

LIDERKA francuske desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) Marin Le Pen izjavila je danas da "ima malu nadu" da će se kandidovati na predsedničkim izborima u Francuskoj 2027. godine.

Le Pen je u martu ove godine osuđena na pet godina zabrane kandidovanja na javne funkcije zbog optužbi da je asistentima poslanika iz njene stranke RN nezakonito isplaćivan novac iz budžeta Evropskog parlamenta, što je predstavljalo zloupotrebu sredstava, prenosi BFMTV.

Ona je za CNews i Europe 1 izjavila da ima malu nadu u vezi toga da li će biti kandidat na predsedničkim izborima 2027, dok joj nad glavom i dalje visi Damoklov mač zbog pravnih problema.

Nakon što je u prvostepenom postupku osuđena na pet godina zabrane kandidovanja na javne funkcije, Marin Le Pen će se morati da se pojavi pred Pariskim apelacionim sudom na suđenju koje će se održati od 13. januara do 12. februara 2026. godine.

Nacionalno okupljanje je žestoko kritikovalo termin suđenja iz straha da će ono ometati kampanju za lokalne izbore koji treba da se održe u martu.

"Nakon što su pokušali ozbiljno da poremete predsedničke izbore, sada pokušavaju da ozbiljno poremete i lokalne izbore. Smatram da mešanje pravosudnih vlasti počinje da bude problematično", izjavil je poslanica RN sa severa Francuske.

"Otići ću i braniću svoju nevinost i objasniću sudu, nadajući se da neće formirati mišljenje pre nego što budem imala priliku da govorim, o čemu se radi", poručila je Le Pen.

Pariski sud je osudio Marin Le Pen na četiri godine zatvora, od kojih su dve godine uslovne, 100.000 evra novčane kazne i pet godina zabrane kandidovanja na javne funkcije.

Zajedno sa 24 bivša poslanika Evropskog parlamenta, pomagača, računovođe, ona kao i njena krajnje desničarska partija kao pravno lice, osiuđeni su za uspostavljanje "sistema" između 2004. i 2016. godine kojim su zaposleni u partiji plaćani iz budžeta Evropskog parlamenta, što je izazvalo ekonomsku štetu od ukupno 3,2 miliona evra.



