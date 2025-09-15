SVI VOZAČI POD LUPOM: Ovaj prekršaj će koštati preko 400 evra
OD 19. maja 2025. godine Holandija koristi najnoviju tehnologiju za nadzor saobraćaja – „Fokusblic“, visoko sofisticiranu kameru koja automatski prepoznaje vozače koji tokom vožnje koriste mobilni telefon.
Sistem kombinuje veštačku inteligenciju i automatsku analizu fotografija, a radi potpuno samostalno tokom dužeg vremenskog perioda. Ako se utvrdi prekršaj, vozača čeka kazna od čak 430 evra – što je jedna od najviših u Evropi za ovu vrstu saobraćajnog prekršaja.
Snimljene fotografije automatski se šalju Centralnoj agenciji za naplatu kazni (CJIB), gde ih službenik dodatno proverava pre nego što kazna postane zvanična. Za razliku od ranijih sistema, Fokusblic može ostati i do dva meseca na jednoj lokaciji, čime se nadzor čini znatno efikasnijim.
Uvođenje ove tehnologije odgovor je na porast broja saobraćajnih nesreća. Statistike pokazuju da čak 66 odsto vozača koristi mobilni tokom vožnje, što često dovodi do rizičnih i opasnih situacija.
Holandski ministar Madlener istakao je da ova tehnologija omogućava policiji da se posveti drugim zadacima, dok automatizovani sistem pouzdano prepoznaje prekršioce.
Kako kamera radi:
– Skenira vozila i traži vozače koji drže mobilni telefon
– Snima više fotografija iz različitih uglova
– Slike se automatski šalju nadležnoj službi
– Policijski službenik potvrđuje prekršaj
– Pogrešne identifikacije brišu se iz sistema
– Poređenje sa Srbijom
U Srbiji korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje takođe je zabranjeno Zakonom o bezbednosti saobraćaja, a kazna iznosi 10.000 dinara (oko 85 evra), što je značajno manje u poređenju sa Holandijom.
Kod nas se prekršaj uglavnom otkriva klasičnim metodama policijskog nadzora – zaustavljanjem vozila ili praćenjem patrolnih kamera, ali automatski sistemi poput „Fokusblica“ još uvek nisu uvedeni.
