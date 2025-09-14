KARKI ZVANIČNO POSTALA PRVA PREMIJERKA NEPALA: Pozvala na smirenost i saradnju radi obnove

NOVA premijerka Nepala Sušila Karki stupila je danas na dužnost i pozvala na smirenost i saradnju radi obnove te zemlje, prenosi Asošiejted pres.

AP Photo/Niranjan Shrestha

Sušila Karki, prva žena na funkciji premijera u Nepalu, rekla je visokim zvaničnicima okupljenim u njenoj privremenoj kancelariji da će svaka porodica ubijenih demonstranata dobiti novčanu nadoknadu od milion rupija, odnosno oko 11.330 dolara.

Kako je navela, oni koji su bili povređeni biće zbrinuti. Nepal su prošle nedelje pogodili nasilni protesti u kojima je najmanje 72 ljudi izgubilo život i u kojima su uništene vladine zgrade i domovi političara.

- Svi moramo da se okupimo da bismo obnovili zemlju - rekla je Karki, obećavajući da će raditi na tome da se Nepal vrati na pravi put.

Masovne demonstracije počele su 8. septembra zbog kratkotrajne zabrane društvenih medija. Desetine hiljada demonstranata, posebno mladi ljudi, izašli su na ulice, gnevni zbog široko rasprostranjene korupcije i siromaštva, dok su deca političkih lidera, poznata kao "nepo deca", uživala u luksuznom načinu života, navodi AP.

Protesti su ubrzo postali nasilni, demonstranti su napali zgradu parlamenta, a policija je otvorila vatru, što je dovelo do ostavke premijera Hadge Prasada Olija, koji je pobegao iz svoje zvanične rezidencije.

Samo sedište premijera, stara bela palata preuređena u kancelariju u glavnom gradu Katmanduu, zapaljeno je zajedno sa kancelarijama predsednika, vrhovnog suda, ključnih vladinih ministarstava i nekoliko policijskih stanica 9. septembra, dan nakon što je policija pucala na demonstrante.

Mir je ponovo uspostavljen nakon što je vojska te noći preuzela kontrolu nad ulicama, a pregovori između demonstranata, vojske i predsednika počeli su o prelaznoj vladi.

Karki (73) je imenovana za novu premijerku 12. septembra. Bila je popularna ličnost dok je obavljala funkciju jedine žene na čelu suda 2016. i 2017. godine, i bila je poznata po svom stavu protiv korupcije u vladi.

Novi parlamentarni izbori trebalo bi da budu održani 5. marta naredne godine.