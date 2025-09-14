Svet

POGOĐEN CENTAR RUSKE CRNOMORSKE FLOTE: Napadnut Sevastopolj (FOTO)

В.Н.

14. 09. 2025. u 10:19

UKRAJINSKA mornarica saopštila je 14. septembra da je ranije ove nedelje napala komunikacioni centar Crnomorske flote Rusije u Sevastopolju, piše Kijev independent.

Foto: Printscreen/Iks

Prema izjavi mornarice, komunikacioni centar koji koordinira operacije jedinica Crnomorske flote bio je smešten na lokaciji 184. istraživačkog centra i centra za testiranja.

Napad se dogodio tokom noći 11. septembra, a mornarica je objavila fotografije koje navodno prikazuju posledice udara. 

Sevastopolj - ključna baza Crnomorske flote

Sevastopoljsluži kao baza Crnomorske flote još pre aneksije Krima 2014. godine. Ponovljeni ukrajinski napadi dronovima, raketama i dalekometnim bespilotnim letelicama primorali su Kremlj da smanji svoje mornaričko prisustvo na poluostrvu.

Uništena ruska plovila

Ukrajina je uništila više ruskih brodova, uključujući: desantni brod Cezar Kunikov, patrolni brod Sergej Kotov, raketnu korvetu Ivanovec i više brzih desantnih brodova.

Širenje napada na druge lokacije Crnomorske flote

Smanjena ruska prisutnost u Sevastopolju događa se dok Ukrajina pojačava napade dronovima na druge lokacije Crnomorske flote.

Dana 6. jula dronovi su pogodili objekte floteu Novorosijsku u Krasnodarskom kraju, ključnoj luci istočno od Krima preko Kerčkog moreuza.

(Kurir)

Uskoro opširnije

