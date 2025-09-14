POGOĐEN CENTAR RUSKE CRNOMORSKE FLOTE: Napadnut Sevastopolj (FOTO)

UKRAJINSKA mornarica saopštila je 14. septembra da je ranije ove nedelje napala komunikacioni centar Crnomorske flote Rusije u Sevastopolju, piše Kijev independent.

Prema izjavi mornarice, komunikacioni centar koji koordinira operacije jedinica Crnomorske flote bio je smešten na lokaciji 184. istraživačkog centra i centra za testiranja.

Napad se dogodio tokom noći 11. septembra, a mornarica je objavila fotografije koje navodno prikazuju posledice udara.

Sevastopolj - ključna baza Crnomorske flote

Sevastopoljsluži kao baza Crnomorske flote još pre aneksije Krima 2014. godine. Ponovljeni ukrajinski napadi dronovima, raketama i dalekometnim bespilotnim letelicama primorali su Kremlj da smanji svoje mornaričko prisustvo na poluostrvu.

The Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine struck a communication hub of the Russian Black Sea Fleet in Crimea on the night of September 11.



It provided command and control for the units of the Russian Black Sea Fleet.



The strike took place on the territory of the 184th… pic.twitter.com/Ce9PhI0SGN — 🇺🇦 paolo (@paolobucci18) September 14, 2025

Uništena ruska plovila

Ukrajina je uništila više ruskih brodova, uključujući: desantni brod Cezar Kunikov, patrolni brod Sergej Kotov, raketnu korvetu Ivanovec i više brzih desantnih brodova.

💥 On the night of September 11, Ukraine’s Navy struck a communications hub of Russia’s Black Sea Fleet in temporarily occupied Sevastopol. pic.twitter.com/JldWL9PB0N — UNITED24 Media (@United24media) September 14, 2025

Širenje napada na druge lokacije Crnomorske flote

Smanjena ruska prisutnost u Sevastopolju događa se dok Ukrajina pojačava napade dronovima na druge lokacije Crnomorske flote.

Dana 6. jula dronovi su pogodili objekte floteu Novorosijsku u Krasnodarskom kraju, ključnoj luci istočno od Krima preko Kerčkog moreuza.

