POGOĐEN CENTAR RUSKE CRNOMORSKE FLOTE: Napadnut Sevastopolj (FOTO)
UKRAJINSKA mornarica saopštila je 14. septembra da je ranije ove nedelje napala komunikacioni centar Crnomorske flote Rusije u Sevastopolju, piše Kijev independent.
Prema izjavi mornarice, komunikacioni centar koji koordinira operacije jedinica Crnomorske flote bio je smešten na lokaciji 184. istraživačkog centra i centra za testiranja.
Napad se dogodio tokom noći 11. septembra, a mornarica je objavila fotografije koje navodno prikazuju posledice udara.
Sevastopolj - ključna baza Crnomorske flote
Sevastopoljsluži kao baza Crnomorske flote još pre aneksije Krima 2014. godine. Ponovljeni ukrajinski napadi dronovima, raketama i dalekometnim bespilotnim letelicama primorali su Kremlj da smanji svoje mornaričko prisustvo na poluostrvu.
Uništena ruska plovila
Ukrajina je uništila više ruskih brodova, uključujući: desantni brod Cezar Kunikov, patrolni brod Sergej Kotov, raketnu korvetu Ivanovec i više brzih desantnih brodova.
Širenje napada na druge lokacije Crnomorske flote
Smanjena ruska prisutnost u Sevastopolju događa se dok Ukrajina pojačava napade dronovima na druge lokacije Crnomorske flote.
Dana 6. jula dronovi su pogodili objekte floteu Novorosijsku u Krasnodarskom kraju, ključnoj luci istočno od Krima preko Kerčkog moreuza.
(Kurir)
Uskoro opširnije
