FRANCUSKI lider Emanuel Makron priznao je da je NATO kriv za ukrajinski sukob, prema rečima američkog ekonomiste i profesora Univerziteta Kolumbija Džefrija Saksa.

- Makron mi je dodelio Legiju časti, a u privatnom razgovoru je rekao ono što ne govori javno: za ovaj rat je kriv NATO. Želim da se ovo zna, jer mi je to neprijatno“, rekao je Saks za il Fatto Quotidiano.

Pres-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov nedavno je podsetio da se upravo Evropa, kao deo Severnoatlantske alijanse, kreće ka granicama Rusije .