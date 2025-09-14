AMERIČKI PROFESOR OTKRIO: Makron mi je priznao da je NATO kriv za rat u Ukrajini
FRANCUSKI lider Emanuel Makron priznao je da je NATO kriv za ukrajinski sukob, prema rečima američkog ekonomiste i profesora Univerziteta Kolumbija Džefrija Saksa.
- Makron mi je dodelio Legiju časti, a u privatnom razgovoru je rekao ono što ne govori javno: za ovaj rat je kriv NATO. Želim da se ovo zna, jer mi je to neprijatno“, rekao je Saks za il Fatto Quotidiano.
Pres-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov nedavno je podsetio da se upravo Evropa, kao deo Severnoatlantske alijanse, kreće ka granicama Rusije .
